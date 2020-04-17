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صحة الغربية تكشف الحالة الصحية لمولود مستشفى العزل

الجمعة 17/أبريل/2020 - 08:28 م
الطفل
الطفل
أيمن يحيي

قال الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، أن نتائج التحاليل للطفل يامن المولود منذ يومين بمستشفى العزل بكفر الزيات جاءت سلبية، وأنه غير حامل لفيروس كورونا المستجد.

وكانت مستشفى العزل بكفر الزيات شهدت منذ يومين حالة ولادة لسيدة مصابة بفيروس كورونا المستجد، لطفل داخل المستشفى، وقامت المستشفى بتجهيز غرفة عمليات مخصصة لحالة الولادة وتم التعقيم ورفع حالة الاستعداد القصوى.

وكشف مصدر من داخل المستشفى عقب ولادة السيدة، أن حالتها هى وطفلها جيدة جدا وأنها رزقت بمولود ذكر، كما أكد المصدر أن حالة السيدة الصحية مستقرة وأنها أصبحت سلبية ولا تحمل المرض، إلا أنها ظلت بالمستشفى حتى الانتهاء من الولادة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، عن خروج 50 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 646 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 891 حالة، من ضمنهم الـ 646 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 171 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات.

وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 2844 حالة من ضمنهم 646 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و205 حالات وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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