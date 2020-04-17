الصحة العالمية: الأجسام المضادة بالدم لن تحمي من فيروس كورونا

قال مدير برنامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، مايك رايان، إنه من غير المؤكد أن وجود أجسام مضادة في الدم سيعطي حماية كاملة من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.





وقال رايان، في مؤتمر صحفي للمنظمة، اليوم الجمعة، إنه حتى إذا كانت الأجسام المضادة فعالة، فلا توجد مؤشرات تذكر على أن أعدادا كبيرة من الأشخاص طوروها وبدأوا في توفير ما يسمى "بمناعة القطيع" للسكان.





وتابع: "تشير معلومات أولية كثيرة تصل إلينا في الوقت الراهن إلى أن نسبة منخفضة جدا من السكان تحولت إلى إنتاج أجسام مضادة".





ويذكر أن قالت المراكز الأمريكية لمراقبة الأمراض والوقاية منها، إلى جانب المعاهد الوطنية الأمريكية للصحة، إنها ستبدأ فحوصا للأجسام المضادة، بهدف معرفة نسبة من أصيبوا بالمرض في الولايات المتحدة.



