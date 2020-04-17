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الصحة العالمية: الأجسام المضادة بالدم لن تحمي من فيروس كورونا

الجمعة 17/أبريل/2020 - 08:19 م
مايك رايان
مايك رايان
وكالات
قال مدير برنامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، مايك رايان، إنه من غير المؤكد أن وجود أجسام مضادة في الدم سيعطي حماية كاملة من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقال رايان، في مؤتمر صحفي للمنظمة، اليوم الجمعة، إنه حتى إذا كانت الأجسام المضادة فعالة، فلا توجد مؤشرات تذكر على أن أعدادا كبيرة من الأشخاص طوروها وبدأوا في توفير ما يسمى "بمناعة القطيع" للسكان.

وتابع: "تشير معلومات أولية كثيرة تصل إلينا في الوقت الراهن إلى أن نسبة منخفضة جدا من السكان تحولت إلى إنتاج أجسام مضادة".

ويذكر أن قالت المراكز الأمريكية لمراقبة الأمراض والوقاية منها، إلى جانب المعاهد الوطنية الأمريكية للصحة، إنها ستبدأ فحوصا للأجسام المضادة، بهدف معرفة نسبة من أصيبوا بالمرض في الولايات المتحدة.

وقال موقع "ستات" الإخباري الطبي على الإنترنت، إن مستشفى تابعاً لجامعة شيكاغو يشارك في دراسة خاصة بالدواء المضاد للفيروسات، قال إنه يرصد تعافياً سريعاً من أعراض الحمى والجهاز التنفسي، حيث غادر جميع المرضى تقريباً المستشفى خلال أقل من أسبوع.

وقالت جيلياد في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني، إن شمول البيانات بحاجة إلى تحليل من أجل استخلاص أي نتائج من التجربة.

وأوضح مستشفى يو شيكاغو ميديسن في رسالة بالبريد الإلكتروني أيضاً، أن البيانات الجزئية من تجربة سريرية مستمرة هي بالأساس غير مكتملة ولا ينبغي استخدامها لاستخلاص نتائج.

وقالت الجامعة إن معلومات من منتدى داخلي للباحثين تتعلق بالعمل الجاري قد نشرت دون تفويض.

وتتوقع جيلياد نتائج من المرحلة الثالثة من الدراسة على مرضى بحالات حادة من "كوفيد-19" في نهاية الشهر، وتوفر بيانات إضافية من دراسات أخرى في مايو.

ولا يوجد حتى الآن دواء معتمد لـ كوفيد-19، وهو مرض شديد العدوى ناتج عن فيروس كورونا المستجد، وأصاب أكثر من مليوني شخص في أنحاء العالم.

وذكر موقع "ستات"، أن مستشفى يو شيكاغو ميديسن استعان بمتطوعين عددهم 113 شخصاً مصابين بحالات حادة من "كوفيد-19" في تجربة جيلياد.

وأضاف أن معظمهم غادروا المستشفى وتوفي مريضان.

وزاد الاهتمام بقوة بعقار جيلياد التجريبي في ظل جائحة كورونا.

فقد أظهر تحليل لنشرة نيو إنجلاند جورنال أوف ميديسن الأسبوع الماضي، أن نسبة الثلثين من مجموعة صغيرة من المرضى المصابين بحالات حادة من كوفيد-19 شهدت تحسناً في حالتهم بعد علاجهم بعقار ريمديسيفير.

وقفز سهم جيلياد، الذي أغلق عند 76.54 دولار، 16 في المائة إلى 89.1 دولار بعد ساعات التداول الرسمي.

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منظمة الصحة العالمية لن فيروس كورونا (كوفيد-19) ريمديسيفير حتى الآن تحمي المضادة الأجسام

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