هل ينتقل إبراهيموفيتش إلى هامربي؟

واصل زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان الإيطالي تدريباته في مقر نادي هامربي السويدي الذي يشارك اللاعب في ملكيته.





وتدرب إبراهيموفيتش الهداف التاريخي لمنتخب السويد مع هامربي يوم الاثنين الماضي، لكن المهاجم البالغ عمره 38 عاما ظل متحفظاً يوم الجمعة بشأن مستقبله.





وشارك إبراهيموفيتش في حصة تدريب مع النادي كاملة لكنه رفض التحدث لوسائل الإعلام بعدها.





ولم يخف مسؤولو هامربي رغبتهم في رؤية إبراهيموفيتش بقميص النادي الأخضر والأبيض عند انطلاق الدوري السويدي عقب انتهاء جائحة فيروس كورونا لكنهم لا يشعرون بتفاؤل كبير لحدوث هذا الأمر.





وكان ياسبر يانسون المدير الرياضي لهامربي واضحاً في رده على سؤال بشأن رغبته في رؤية إبراهيموفيتش، الذي حصد العديد من الألقاب في هولندا وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا وينتهي عقده مع ميلان في يونيو/حزيران المقبل، يلعب لفريقه.





وقال لرويترز: ”نعم نريده بالطبع لكننا لم نناقش أي شيء بهذا الشأن. أتحدث معه باعتباره أحد ملاك النادي لكن عندما يكون في الملعب فإنه يفعل ذلك للحفاظ على لياقته لذلك لم نبحث هذا الأمر“.





ولا يشك يواكيم بيوركلوند مساعد مدرب هامربي، الزميل السابق لإبراهيموفيتش في منتخب السويد، في أنه سيحدث الفارق في النادي الذي أنهى الدوري الموسم الماضي في المركز الثالث بعد صراع شرس للغاية على اللقب الذي يسعى النادي للتتويج به للمرة الثانية بعد عام 2001.





وقال بيوركلوند: ”يمكنه تقريبا فعل ما يريد في الدوري المحلي لكني لا أعتقد أن هذا من ضمن خياراته حاليا“.





”أعرف أن الكثير من الناس يساندون هامربي وزلاتان لكن القرار في النهاية قراره وحده“.





وتابع: ”في هذه الأوقات الصعبة ورغم أننا لا نعرف موعدا محددا لانطلاق الدوري يرفع وجود إبراهيموفيتش المعنويات وعندما يتدرب مع التشكيلة يمكنك أن تشعر بمدى الحماس الكبير للاعبين“.





وتمثل عودة أكثر لاعب سويدي شهرة ومكانة بين أبناء جيله للمشاركة في الدوري المحلي حلما لمعظم عشاق كرة القدم في البلاد.



