أحمد فهمي: الزعيم مع أعماله صورة تخض

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نشر الفنان أحمد فهمي صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وتضمنت هذه الصورة صورة للزعيم عادل إمام وسط أعمال تاريخه الفني العظيم، وكتب على هذه الصورة قائلا: "الزعيم مع أعماله صورة تخض".



وعلق أحد المتابعين عليه قائلا: الزعيم ده ملك وأسطورة الفن بموت فيه بالتوفيق يا عالمي.



وفي سياق آخر قدم "فهمي" العديد من الأعمال الفنية منها ورقة مشفرة، سمير وشهير وبهير، بنات العم، كلب بلدي، هروب إضطراري، ريح المدام، الرجل العناب، الواد سيد الشحات.



ويخوض هذا السباق الرمضاني في مسلسل "رجالة البيت"، الذي يشارك في بطولته كلا من أكرم حسني، ويزو، لطفي لبيب، بيومي فؤاد، تأليف أيمن وتار، إخراج أحمد الجندي.