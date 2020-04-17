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أحمد سالم يكشف عن تفاصيل شخصيته في مسلسل "القمر اخر الدنيا"

الجمعة 17/أبريل/2020 - 09:28 م
احمد سالم
احمد سالم
مصطفى فكيه
نشر الفنان الشاب أحمد سالم، فيديو جديد له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يروج لـ شخصيته بـ مسلسله الجديد "القمر أخر الدنيا" التي تعد اولى تجاربه التمثيلية، وعلق على الفيديو قائلًا:" القمر أخر الدنيا، تامر حمزة، ناصر".

وقال في تصريح خاص لـ "الفجر الفني" بانه يجسد شخصية شريرة إلى حد ما تدعى "ناصر" وكيل المدرسة التي يعمل بها "احمد" والذي يجسد هذه الشخصية الفنان مؤمن نور.

تواصل الفنانة بشرى تصوير مشاهدها في مسلسلها الجديد "القمر آخر الدنيا" إخراج تامر حمزة، بمدينة الشيخ زايد، والذي من المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل، ونكشف تفاصيل دور بشرى خلال الأحداث حيث تجسد دور أم لولدين ويتيمة الأب خلال الأحداث.

مسلسل "القمر في أخر الدنيا"، تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي رومانسي، ويشارك في بطولته، كلا من الفنانة بشرى، مؤمن نور، ثراء جبيل، سميرة عبدالعزيز، أحمد كرارة، وأميرة نايف ومن إخراج تامر حمزة.

وكانت أخر مشاركات الفنانة بشرى في الدراما مسلسل "عوالم خفية" أمام الزعيم عادل إمام، ورانيا فريد شوقى، صلاح عبد الله، اسامة عباس، هبة مجدى، طارق صبرى وأخرون، إخراج رامى إمام.

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مسلسلات رمضان دراما بشري القمر اخر الدنيا الفن السباق الرمضاني المقبل أحمد سالم

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