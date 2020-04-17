لهذا السبب.. حسن حسني يتصدر تريند "تويتر"



من ناحية اخرى يتعرض الفنان حسن حسني كل فتر لإشاعة خبر وفاته حيث قال خلال لقائه في برنامج "أحلى النجوم" المذاع على قناة "المحور"، والذي تقدمه الإعلامية "بوسي شلبي"، أنه لا يوجد عداء بينه وبين أحد ليفعل هذا المقلب أكثر من مرة، ونوه أن من ينشر تلك الشائعات لو يشيع هذا من باب الاستخفاف فحاجة «دمها تقيل» - على حد قوله.



أوضح الفنان القدير، أن أولاده يصابون بالخوف والفزع عند قراءة مثل هذه الشائعات، وردد في غضب شديد: "ياخوانا أنتو مستعجلين ليه ده لكل أجل كتاب هييجي يومي هموت على طو".

وقد تم تكرم النجم الكبير حسن حسنى في مهرجان نقابة المهن التمثيلية المسرحي دورته الرابعة برئاسة الفنان أشرف زكى، وذلك بمسرح النهار الخاص بالنقابة بشارع قصر العيني، وسط حفاوة شديدة من الفنانين الذين تواجدوا للمشاركة في هذه اللحظة، حيث صعد كل الفنانين الحاضرين على خشبة المسرح لتكريم الفنان الكبير الذى وجه الشكر لكل الحضور وللنقابة وأشرف زكى على فكرة المهرجان وتكريم فنان أو اثنين كل دورة لأن ذلك يشعر الفنانين بالتقدير لما قدمه من أعمال في مشواره الفني.







تصدر الفنان حسن حسني، تريند موقع تبادل التدوينات القصيرة "تويتر" بسبب رغبة محبيه في استرجاع بعض مشاهده المضحكة التي قدمها في مشواره الفني، للتعبير عن حالة الملل التي يواجهها الجمهور بسبب اجراءات الدولة في عدم الخروج لـ الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.