مفاجأة.. برشلونة يضحى بنجم الفريق لضم نيمار





يدرس نادي برشلونة الإسباني التضحية بواحد من نجوم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن نادي باريس سان جيرمان يرغب في التعاقد مع الفرنسي عثمان ديمبلي نجم البارسا في الصيف القادم.





وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة لا يفكر في بيع ديمبلي ولكن من الممكن أن يوافق على رحيله إلى النادي الباريسي إذا كان ضمن صفقة انتقال نيمار إلى البارسا.





وذكرت الصحيفة أن نادي برشلونة سيفكر في إستغلال ديمبلي في صفقة تبادلية مع نادي باريس سان جيرمان لضم نيمار في الصيف.



