السعودية تعلن أول خطوتها لتنمية مدينة نيوم على البحر الأحمر

أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير –المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي بدء تهيئة أرض مدينة الموظفين التي تمتد على مساحة "1.5" مليون متر مربع في مشروع البحر الأحمر.

وقالت الشركة في بيانها، إنه مدينة الموظفين جزء من المخطط الرئيس لمشروع البحر الأحمر الذي تقوم بتنفيذه الشركة، بدأت شركتا "هوتا هيجرفيلد" و"سعود كونسلت" برفع ومساواة مستوى الأرض التي ستشيد عليها مدينة الموظفين.

ومن المقرر أن تستوعب مدينة الموظفين نحو 14 ألف موظف من مشروع البحر الأحمر عند تدشين المرحلة الأولى من الوجهة، وستضم سكنًا لعمّال، وموظفي وإدارة المشروع، كما ستضم مكاتب إدارية لشركة البحر الأحمر للتطوير.

ومن المسته\ف أن يتم تطوير مشروع البحر الأحمر، كوجهة سياحية فاخرة تمتد على مساحة 28 ألف كم² في المملكة العربية السعودية.

وسيضم المشروع فنادق فاخرة، ووحدات سكنية، ومرافق ترفيهية وتجارية، وستعتمد بالكامل على الطاقة المتجددة، كما ستقوم بالمحافظة على موارد المياه.

وتجري حالياً أعمال تطوير المرحلة الأولى التي تشمل إنجاز البنى التحتية اللازمة لمرافق الوجهة، حيث تم إبرام عقد لتشييد البنية التحتية البحرية في يوليو 2019، ويتضمن تطوير جسر بطول "3.3" كم ليصل البر بجزيرة شريرة