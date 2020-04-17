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الصحة السودانية تسجل حالة وفاة بفيروس كورونا

الجمعة 17/أبريل/2020 - 09:15 م
بوابة الفجر
وكالات
أعلنت وزارة الصحة السودانية، اليوم الجمعة، تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، هناك 400 حالة اشتباه بالإصابة بفيروس كورونا.  

وقال وزير الصحة السوداني الدكتور أكرم التوم إن حالة الوفاة الجديدة ترفع العدد الإجمالي إلى 6 حالات وفاة، دون تسجيل إصابات جديدة.

وأعلن عضو مجلس السيادة نائب رئيس اللجنة العليا للطوارئ الصحية في السودان صديق تاور، الثلاثاء،تسجيل 3 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 32 حالة. 

وقررت الحكومة السودانية فرض حظر التجوال الشامل في الخرطوم، وذلك بعد تسجيل 10 إصابات جديدة وحالتي وفاة بفيروس كورونا المستجد. 

وقال وزير الإعلام فيصل محمد صالح، الإثنين، إن "اللجنة العليا للطوارئ قررت الإغلاق الشامل في الخرطوم ابتداء من السبت المقبل، بعدما استمعت إلى تقرير مقلق من وزارة الصحة".

وشدد على أن الحكومة ستقوم بالتدابير اللازمة حتى يتم تطبيق الحظر الشامل في ولاية الخرطوم ابتداء من السبت، ولمدة ثلاث أسابيع باستثناء البقالات والصيدليات. 

وأكد وزير الصحة السوداني أكرم علي التوم تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا، وحالتي وفاة جديدتين.

وبهذا يرتفع العدد الكلي إلى 29 حالة إصابة بكورونا و4 وفيات.

ويعيش السودان منذ أسابيع تحت حالة الطوارئ الصحية التي بموجبها أغلقت الحدود والمعابر البرية والبحرية والجوية ووقف الدراسة في كافة المراحل، ومنع التجمعات، إلى جانب حظر تجوال جزئي من الساعة السادسة مساء إلى السادسة صباحا بالتوقيت المحلي.

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