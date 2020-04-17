نانسي عجرم تشارك جمهورها تسجيل أغنية مسلسل "سكر زيادة "

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نشرت الفنانة نانسي عجرم مقطع التسجيل الصوتي لأغنية مسلسل" سكر زيادة" وذلك عبر صفحتها الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام"



وظهرت "نانسي" وهي تقوم بتسجيل الأغنية الخاصة بالمسلسل لتشارك جمهورها التفاصيل المميزة أثتاء الكواليس، وجائت كلمات الأغنية كالتالي :"حب الحياة وعيش من غير ما تحسب كام، والشاطر اللي يعيش وما تشغلوش أيام، حب الحياة دي وعيش منغير ماتحسب كام، الدنيا دي تضحكلها طول عمرها ما تحبش الإستسلام".





وعلقت"عجرم" علي الأغنية قائلة:"التسجيل الصوتي لأغنية سكر زيادة" "soundtrack of Sokar Zeyadh series Ramadan2020"





تفاعل جمهور "نانسي" مع الأغنية قائلين:"بتعقدي، الأغنيه تحفة بصوتك، كتير رائعة، بتجنني نانسي كتير بحبك "





يذكر أن مسلسل" سكر زيادة" يجمع النجمتين نادية الجندى ونبيلة عبيد للمرة الأولى، وقد تم شراء حقوق الفورمات من ديزني العالمية عن مسلسل "جولدن جيرلز" وكتب له السيناريو والحوار أمين جمال وورشتة، ويخرجة وائل إحسان ويضم قائمة كبيرة من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف خلال الحلقات، آبرزهم النجم أحمد السقا.

