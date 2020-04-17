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كتالوج عروض كارفور رمضان 2020 Carrefour Market تخفيضات كارفور خلال شهر رمضان ٢٠٢٠
الجمعة 17/أبريل/2020 - 09:22 م
كتالوج عروض كارفور رمضان 2020 Carrefour Market تخفيضات كارفور خلال شهر رمضان ٢٠٢٠
كتالوج عروض كارفور رمضان 2020 ، تتميز كارفور أنها من افضل الأماكن التي تقوم بتقديم العروض والتخفيضات علي جميع المنتجات الموجودة لديها وهذه العروض تكون في كل فروعها،الجدير بالذكر أن سلسلة هايبر كارفور تحرص في كل المناسبات علي اقامة هذه التخفيضات التي يستفيد منها فئات كثيرة من الشعب واليوم سنطلعكم علي اهم المنتجات التي ستتمتعون بشرائها بتخفيضات تصل 50% وذلك شامل جميع السلع المتواجدة بالهايبر.
اقوي العروض مع هايبر كارفور
وفقا لما تمر به البلاد من أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد قررت إدارة كارفور توفير تسهيلات لعملائها حتي تسهل عليهم الشراء وهم بالمنزل وذلك عن طريق طلب السلع التي تحتاجون إليها من خلال الهاتف وستصل إليكم عبر خدمة التوصيل المنزلي وسيكون الدفع عند الاستلام وستبدأ هذه العروض والتخفيضات التي قد وصلت إلي 50% من السعر الأساسي من الآن وحتي يوم 28 أبريل كما أن هناك مجموعه من المفاجآت التي ستقدمها كارفور والتي من أبرزها تحت وقت معين ليكون التوصيل المنزلي به مجانا .
كتالوج عروض كارفور رمضان 2020
جزء من عروض السلع الغذائية
كيلو اللحم البقري خالي الدسم بسعر 129.95 جنيه،أما اللحم النصف دسم 139.95 جنية.
علبة دجاج صدور كوكي 59.95 جنية.
علبة أوراك دجاج كوكي 48.95 جنية.
كيلو زنجه فيلية 124 جنيه بدلا من 149 جنية.
كيلو سردين مملح 49 جنية بدلا من 72 جنية.
كيلو فسيخ 109 جنيه بدلا من 139 جنية.
كيلو جمبري وسط 169 جنية بدلا من 189 جنية.
عرض فواكه البحر مشكل 42 جنية بدلا من 54 جنية.
كيلو شرائح سلمون 199 جنية بدلا من 229 جنية.
كيلو سمك لوت 84 جنيه بدلا من 94 جنية.
كيلو سمك فيلية 41 جنية بدلا من 49 جنية.
كتالوج عروض كارفور رمضان 2020 Carrefour Market تخفيضات كارفور خلال شهر رمضان ٢٠٢٠
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