أحمد ابو هشيمة لا يتنازل عن "التايجر" في عقد قرانه على ياسمين صبري

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كان اليوم 17 أبريل هو يوم عقد قران الثنائي ياسمين صبري ورجل الأعمال الشهير أحمد ابو هشيمة، وذالك بحضور عدد قليل من العائلتين بسبب الظروف التي تمر بها البلاد من انتشار فيروس كورونا المستجد ومنع الاختلاط.



وارتدت "صبري" فستان أبيض وحذاء أبيض ولكن مالا يمكن أن يلاحظه البعض هي النقوش "التايجر" التي توجد في مؤخرة الحذاء والتي لاقت تعجب الجماهير بسبب ارتداء ياسمين صبري في حفل الخطوبة فستان بقماش "التايجر" أيضا.



وكانت خطيبته السابقة هيفاء وهبي ترتدي نفس الفستان بالقماش "التايجر" في خطبتها برجل الأعمال الشهير أحمد أبو هشيمة، وراود الجمهور ورواد مواقع التوصل الاجتماعي أسئلة منها "ماهي حكاية أبو هشيمة مع التايجر؟".



وكان "أبو هشيمة" قد أعلن عن خطبته بالفنانة ياسمين صبري في شهر مارس الماضي، بعد انتشار صور لاقت تساؤل وجدل الجماهير.

