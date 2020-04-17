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بسبب فيروس كورونا .. فيسبوك يضيف إيموجي جديد للتفاعل مع الأحداث الحالية

الجمعة 17/أبريل/2020 - 09:30 م
إيموجي جديد
إيموجي جديد
أوضحت شركة فيسبوك اليوم الخميس، أنها تستعد لأضافة إيموجي جديد على قائمة التفاعل، للتعبير عن الرعاية والأهتمام، وذلك بعد ما يمر به العالم من قلق بسبب فيروس كورونا المستجد،وزيادة أستخدام منصات التواصل بشكل كبير بعد الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدول بأبقاء مواطنيها في المنازل للحد من انتشار الفيروس التاجي.

وأضافت فيسبوك أن إيموجي الجديد سيكون عبارة عن وجة يحتضن قلبًا، وواحد أخر لقلب ينبض، للتعبير على المحبة والرعاية وقلق الأشخاص على بعضهم فى ظل تلك المحنه التي يمر بها العالم، وستظهر تلك الإيموشن الجديدة في الوجوه التعبيرية التي تظهر عند الضغط بالأصبع باستمرار على الأعجاب وستكون بجانب الوجة الجوين والوجة الغاضب والوجة الضاحك والأعجاب.

وقال متحدث باسم فيسبوك عن رمزي الإيموجي الجديد خلال مؤتمر صحفي اليوم: "نأمل أن يعطي هذان التفاعلان الجديدان الناس طرقًا جديدة لإظهار دعمهم خلال أزمة فيروس كورونا المستجد. نعلم أن هذا زمن يسوده الغموض لكننا أردنا أن يتمكن الناس من إظهار دعمهم بطرق تجعل أصدقاءهم وأسرهم يعرفون أنهم يفكرون بهم".

وتعد تلك المرة الأولي التي يقوم فيسبوك بتزويد إيموجي التفاعلات من توسيعها الأخير عام 2015، والتي كانت مقتصرة على زر الأعجاب فقط، ومن المتوقع أن تظهر الإيموشن الجديدة أعتبارًا من الأسبوع القادم على تطبيق الفيسبوك وماسنجر.

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