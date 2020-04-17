"Be My Guest" يستضيف النجمة درة عبر "سكايب"

حلت النجمة الفنانة درة ضيفة على برنامج "Be My Guest"، الذي يقدمه الإعلامي بلال العربي عبر مجموعة قنوات "روتانا" الفضائية، عبر "سكايب".





درة ضيفة برنامج Be My Guest





ومنعت الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الدول للحد من انتشار فيروس كورونا الوقائية "كوفيد-19"، من إجراء لقاءات مع الفنانين ليعتمد Be My Guest على التواصل مع نجومه عبر تقنيات الاتصال المرئي، مثلما استضاف درة التونسية.





درة وسكايب





واستضاف Be My Guest النجمة درة عبر "سكايب" حيث بدأ الحوار الذي بدى من اول وهلة أنه طبيعي جدا لذلك حصد اهتمام الكثيرين، بالتفاصيل الكاملة عن الحجر الصحي وإجراءات "كورونا".





درة في الحجر الصحي





وناقش Be My Guest مع النجمة درة كيفية قضاء يومها خلال الحجر، لتعبر الفنانة الجميلة عن شعورها بالملل الذي تحاول أن تكسره بالقراءة والطبخ.





ظهور درة عبر السوشيال ميديا





وتحدثت درة عن ظهورها الأخير عبر منصات شهيرة مثل "تيك توك" قائلةً: "أقوم بهذه الفيديوهات لتقديم مضمون مختلف وبسيط وبعيد عن السخافات المتواجدة على السوشيال ميديا.





درة تنزعج من هذا الأمر





وأعربت درة عن حزنها لما تشاهده عبر هذه المنصات حيث قالت إنها تستيقظ من النوم، فتجد اسمها مطروح على كافة التحديات ما يسبب لها حالة من الغضب.





درة شبيهة والدها





وأوضحت درة أنها تشبه والدها شيرة إلى حبها لتونس ولوالديها، وكشفت عن ألبوم لصورها القديمة لتعرب أملها وتمنيها بعودة هذه الأيام.





تفاصيل مسلسل درة الجديد





وأكدت الممثلة درة إنها لم تنتهي من تصوير "الحرملك 2" أحدث أعمالها الدرامية المصرية، والمنتظر عرضها خلال شهر رمضان المقبل.

درة تذهب لطبيب نفسي





وفاجأت درة متابعي البرنامج عبر "سكايب" بأنها ذهبت للطبيب النفسي مرتين، وهي طبيبة صديقة لها وتعيش في فرنسا وتأخذ رأيها دوما.



