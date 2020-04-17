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تجاوز حصيلة وفيات كورونا في العالم الـ 150 ألفا

الجمعة 17/أبريل/2020 - 09:22 م
بوابة الفجر
وكالات
تجاوزت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في العالم، اليوم الجمعة، حاجز 150 ألف حالة.

وسجلت في العالم، حتى مساء اليوم الجمعة، 2223240 إصابة مؤكدة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، في أكثر من 180 دولة، بما في ذلك 152328 حالة وفاة (6.85%)، بينما يبغ عدد المتعافين 567279 شخصا (25.5%).  

وتعتبر الولايات المتحدة الدولة الأولى عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بـ690900 حالة، وكذلك الأولى من حيث الوفيات بـ35955 حالة.

وتحتل إسبانيا المركز الثاني من حيث الإصابات بـ188093 حالة، والثالث في قائمة الوفيات بـ19613 حالة.

وتأتي إيطاليا في المرتبة الثالثة من وجهة نظر حصيلة المصابين بـ172434 شخصا، كما تحتل الموقع الثاني من حيث عدد الوفيات بـ22745 حالة.

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فيروس كورونا تجاوز الوفيات اﻟﻌﺎﻟﻢ 150 ألف

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