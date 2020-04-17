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الرئيس التونسي يقرر تمديد فترة الإغلاق لمواجهة فيروس كورونا

الجمعة 17/أبريل/2020 - 09:32 م
الرئيس التونسي قيس سعيد
الرئيس التونسي قيس سعيد
الفجر
قرر الرئيس التونسي، قيس سعيد، مساء اليوم الجمعة،  تمديد فترة الإغلاق في البلاد لمواجهة فيروس كورونا.

ويذكر أن أعلنت وزارة الصحة التونسية، الأربعاء، تسجيل 33 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصبح العدد الإجمالي للمصابين، 780 حالة مؤكدة.

وأعلنت "الصحة التونسية" أنه منذ تاريخ 22 مارس 2020، تم إجلاء 2905 أشخاص، بينهم 946 شخصا أتموا فترة الحجر الصحي الإجباري.

وأشارت إلى إخضاع حوالي 3500 شخص من بين المخالطين للحالات المؤكدة المسجلة إلى هذا التاريخ للحجر الصحي الذاتي.

وأعطى صندوق النقد الدولي الضوء الأخضر لبدء برنامج تمويل جديد لتونس التي تُواجه خطر أسوأ ركود منذ استقلالها "نحو 64 عاما" بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقال الصندوق، اليوم الأربعاء، إن اتفاق تمويل جديدا قد يبدأ في النصف الثاني من 2020 مع تونس التي تعمل أيضا على الحصول على ضمان قرض من أحد بلدان مجموعة السبع لدعم إصدار سندات هذا العام.

وينتهي خط التمويل السابق الموقع في 2016 بقيمة 2.8 مليار دولار في أبريل الحالي، لكن تونس والصندوق اتفقا على إيقافه وبدء محادثات لبرنامج جديد.

واتفقت تونس والصندوق على بدء برنامج جديد لم يجر تحديد قيمته حتى الآن.

وأهدى الإغلاق العام التي فرضته تونس على نفسها لمواجهة جائحة كورونا العالمية ارقاما جيدة لقطاع التجارة الدولية هناك، إذ اظهرت أرقام رسمية، الإثنين، أن العجز التجاري لتونس هبط بنسبة 12% في الربع الأول من هذا العام مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعاً بانخفاض في الواردات والصادرات بسبب أزمة فيروس كورونا.

وبلغ العجز التجاري 3.5 مليار دينار (1.21 مليار دولار) مقارنة مع 3.97 مليار دينار في الربع الأول من 2019.

وبلغت الواردات 14 مليار دينار والصادرات 10 مليارات دينار في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام.

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