جوارديولا غاضب من نجوم مانشستر سيتي بسبب فيروس كورونا

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن سلوك بعض لاعبي مانشستر سيتي بشأن قرار تخفيض أجورهم خلال الفترة الحالية بسبب تفشي وباء فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد تسبب في استياء الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني للسيتزنز.





وذكرت صحيفة ميرور البريطانية أن بعض نجوم أندية الدوري الإنجليزي وافقوا على تخفيض أجورهم من أجل تخفيف التأثير السلبي المتوقع على اقتصاد أنديتهم بسبب التوقف الحالي للنشاط الكروي.





وأفادت الصحيفة البريطانية بأن مانشستر سيتي يمر بمرحلة من المفاوضات المتقدمة مع نجوم الفريق إلا أن إدارة المان سيتي تعاني من أجل التوصل إلى اتفاق معهم.





وأكدت الصحيفة البريطانية أن جوارديولا وافق بالفعل على تخفيض أجره السنوي الذي يبلغ 20 مليون جنيه إسترليني وأنه يشعر في الوقت الحالي بالغضب بسبب انقسام اللاعبين في غرف خلع الملابس.





وأوضحت الصحيفة البريطانية أن مسئولي المان سيتي يطمحون في التوصل لاتفاق وأنهم باتوا قريبون من التوصل إلى تأجيل الحصول على الأجور بدلًا من تخفيضها.





وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أنه في الوقت الذي يدعم كيفين دي بروين مجهودات النادي الإنجليزي فإن هناك لاعبون آخرون يسيرون في طريق مختلف الأمر الذي قد يدفع جوارديولا للتدخل في المناقشات للمساعدة في الوصول إلى مفاوضات سهلة ومرنة.



