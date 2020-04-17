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مفاجأة.. الأهلي يحسم مصير أزارو

الجمعة 17/أبريل/2020 - 09:40 م
أزارو
أزارو
حسام مجدي

حسم النادي الأهلي موقفه النهائي بشأن مصير المغربي وليد أزارو نجم الفريق والمعار لصفوف نادي الاتفاق السعودي.

وتنتهي إعارة وليد أزارو مع نادي الاتفاق بنهاية الموسم الجاري بشكل رسمي.

وأبلغ مسئولو القلعة الحمراء أزارو بأن النادي استقر على رحيله عقب انتهاء إعارته مع الاتفاق في نهاية الموسم.

وأكد مسئولو النادي الأحمر أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق لا يرغب في استمرار أزارو بالفريق ويحق له البحث عن عرض جديد لضمه في الصيف القادم.

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