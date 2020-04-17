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خاص.. ويزو تكشف عن دورها في مسلسل "رجالة البيت"

الجمعة 17/أبريل/2020 - 11:19 م
ويزو
ويزو
نادين نجدي
كشفت الفنانة دينا محسن "ويزو" ، عن دورها في مسلسل "رجالة البيت" وعن كواليس العمل وعن أكثر شئ جذبها للعمل في المسلسل.


وفي تصريح خاص ل"الفجر الفني" قالت ويزو :"التجربة ممتعة كثيراً، والكواليس مليئة بالمواقف الكوميدية، والمسلسل كوميدي، وفي كل يوم يحدث الكثير من المواقف، ويوجد كميا بيني وبين فريق العمل بأكمله، وهذا ما جذبني للعمل لأن المجموعة كلها تعرفني وتعرف شخصيتي، فالعمل معهم جميل".


وأستكملت "ويزو" حديثها قائلة:" أجسد زوجة أكرم حسني، وإبنة بيومي فؤاد، وأحببت الورق كثيراً عندما قرأته، لأنه مختلف عن أي عمل قمت به من قبل، وجذبني أيضاً أن العمل من إخراج أحمد الجندي، وهذا العمل سيكون من أقرب الأعمال التي قمت بعملها لقلبي"


وأضافت "ويزو" :" أتمنى أن يعجب العمل المشاهدين، وأنا أحببته كثيراً، وتجربة مهمة بالنسبة لي".


يشارك في مسلسل رجالة البيت" الكثير من النجوم، وهم "أحمد فهمي، أكرم حسني، بيومي فؤاد، ويزو، لطفي لبيب، عارفة عبدالرسول"، بالإضافة إلى ضيوف الشرف في كل مسلسل، والمسلسل من تأليف: أيمن وتار، إخراج أحمد الجندي.

قرر صناع المسلسل تغير إسمه من "تيمون وبومبا" إلى "رجالة البيت" ، وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي.

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