على رأسهم حكيمي وكوتينيو.. هل تقلب عودة معاري الريال وبرشلونة معايير الليجا الإسبانية ؟

يفكر العديد من عشاق الليجا الإسبانية في موعد عودة البطولة الأقوى في العالم ولاسيما المنافسة القوية بين ريال مدريد وبرشلونة على لقب المسابقة المحلية.





الاتحاد الدولي يوصي بإيقاف جميع أنشطة كرة القدم

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم المعروف باسم الفيفا قد أوصي كافة الاتحادات بتأجيل جميع دوريات اللعبة الجماهيرية في العالم بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد المعروف بـ"COVID – 19" وخوفا على أفراد المنظومة من الاعبين والجماهير.





عودة معاري ريال مدريد وبرشلونة في الصيف

الحديث عن قوة برشلونة وريال مدريد في حال عودة نجوم البارسا والميرنجي المعاريين يشتد في الآونة الأخيرة خاصة بعد تألق أشرف حكيمي لاعب الملكي المعار لبروسيا دورتموند الألماني وفليب كوتينيو الاعب البرازيلي لدى الكتالوني والمعار لصفوف بايرن ميونيخ.





- تألق أشرف حكيمي يخطف أنظار زين الدين زيدان

أصبح الاعب المغربي أشرف حكيمي لاعب ريال مدريد الإسباني المعار أحد الأظهرة اليمنى في أوروبا خلال الفترة الأخيرة مع بوروسيا دورتموند بفضل تألقه الواضح مع الفريق الألماني دافعاً وهجوما.

تألق حكيمي جعل زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد يفكر بشكل جدي في عودة الاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد، بل والاعتماد عليه كلاعب جناح، مع عودته للملكي مرة أخرى سيجعل هذا المركز ناريا، فمع تذبذب مستوى داني كارفاخال هجوميا سيكون لأشرف الوجود وبقوة حيث صنع هذا الموسم 7 أهداف وسجل 6 آخريين.

قوة ريال مدريد في الجبهة اليمنى مع عودة المغربي أشرف حكيمي ستجعل الفريق أكثر قوة وتماسكا في الموسم الجديد وهوا ما سيفتح الباب لمزيد من الأهداف والفرص لمهاجمي المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.





- كوتينيو «صداع» برشلونة في الموسم الجديد

على الرغم من تذبذب مستوى النجم البرازيلي فيليب كوتينيو الذي انتقل في بداية الموسم من برشلونة الإسباني إلى بايرن ميونيخ الألماني، بعدما ظهر بمستوى مخيب مع البارسا، منذ انضمامه من ليفربول في يناير 2018 إلا أن كيكي ستيين ما زال يفكر في عودة الاعب وإدخاله في تشكيل "البارسا" مع الموسم الجديد.