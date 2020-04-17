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كاليفورنيا تسجل 95 وفاة جديدة بفيروس كورونا
الجمعة 17/أبريل/2020 - 09:43 م
الفجر
أعلنت وزارة الصحة بكاليفورنيا، مساء اليوم الجمعة، تسجيل 95 وفاة جديدة بفيروس كورونا.
ويذكر أن أمر حاكم ولاية كاليفورنيا جافن نيوزوم سكان ولايته بالبقاء في منازلهم، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وسيدخل الأمر، والذي لا يمنع الأعمال الأساسية مثل محلات البقالة ومحطات الوقود من العمل، حيز التنفيذ مساء الخميس.
وقال نيوزوم في مؤتمر صحفي إن الإجراء، الذي يشمل نحو 39.5 مليون شخص في أكبر ولاية بالبلاد "ضروري لمواجهة هذا الوقت".
وأكد أن الأمر سينفذ من خلال "العقد الاجتماعي"، وأنه لا يخطط لفرض القرار باستخدام القوة الشرطية.
وتوفي ما لا يقل عن 199 شخصا بسبب هذا الفيروس في الولايات المتحدة، التي ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة فيها إلى أكثر من 12 ألفا.
وتجاوزت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في العالم، اليوم الجمعة، حاجز 150 ألف حالة.
وسجلت في العالم، حتى مساء اليوم الجمعة، 2223240 إصابة مؤكدة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، في أكثر من 180 دولة، بما في ذلك 152328 حالة وفاة (6.85%)، بينما يبغ عدد المتعافين 567279 شخصا (25.5%).
وتعتبر الولايات المتحدة الدولة الأولى عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بـ690900 حالة، وكذلك الأولى من حيث الوفيات بـ35955 حالة.
وتحتل إسبانيا المركز الثاني من حيث الإصابات بـ188093 حالة، والثالث في قائمة الوفيات بـ19613 حالة.
وتأتي إيطاليا في المرتبة الثالثة من وجهة نظر حصيلة المصابين بـ172434 شخصا، كما تحتل الموقع الثاني من حيث عدد الوفيات بـ22745 حالة.
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