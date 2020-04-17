المؤشر السعودي يوقف مكاسبه بعد أرباح استمرت ثلاث أسابيع

نهى مؤشر السوق السعودي هذا الأسبوع سلسلة الصعود التي امتدت لثلاثة أسابيع، متراجعًا بنحو 374 نقطة وبنسبة 5.4% عند 6632 نقطة، مقارنة بإغلاق الأسبوع الماضي عند 7006 نقاط.

وسجلت قيمة التداولات الإجمالية هذا الأسبوع انخفاضا، إذ بلغت نحو 17.44 مليار ريال (ما يعادل 3.49 مليار ريال يوميا)، مقارنة بنحو 25.52 مليار ريال (ما يعادل 5.10 مليار ريال يوميا) في الأسبوع الماضي.

وينتظر المستثمرون في السوق السعودي إعلان الشركات المدرجة نتائجها المالية للربع الأول من العام 2020.

وشهد الأسبوع المنصرم انتقال شركة "بحر العرب" من السوق الموازية "نمو" إلى السوق الرئيسي، وأغلق عند 30.90 ريال (+ 21 % مقارنة بسعر إدراجه في السوق الرئيسي).

كما أقرت دول "أوبك +" الاتفاق النهائي لتخفيض الإنتاج بدءا من الأول من مايو القادم بـ 9.7 مليون برميل لمدة شهرين.

ووافق خادم الحرمين خلال الأسبوع على حزمة من المبادرات الإضافية لتخفيف تداعيات كورونا تتضمن دعم وإعفاء وتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص.