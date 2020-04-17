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"التعليم" تكشف آخر موعد للتسجيل بالامتحانات الإلكترونية لثانية ثانوي

الجمعة 17/أبريل/2020 - 09:49 م
بوابة الفجر
ريم محمود
قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني برئاسة الدكتور طارق شوقي، إن آخر موعد لتسجيل التقديم للامتحان الإلكتروني للصف الثاني الثانوي الاثنين المقبل.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان، إنه يجب التأكيد على المواد حتى يتم التأكد على أن الامتحان سوف يكون على التابلت وفقًا لمواده التي اختارها، مشيرة إلى أن منصة الامتحان واسم المستخدم وكلمة المرور يتم إرسالها للطالب من خلال التطبيق الاحتياطي، وأن كل إمتحان له كود جلسة وهذا شيء يفهمه الطلاب جيدًا وقاموا بتجربته قبل هذا 4 مرات ويتم الحصول على أكواد الجلسات حتى يتم استخدامها وقت إجراء الامتحان.

وقالت الوزارة، إن سوف تظهر الأكواد للطلاب الأسبوع القادم بعدما يتم التأكد من جميع البيانات المسجلة أنها سليمة لكل طالب وذلك لان المواد المسجلة لابد التأكد منها أنها سليمة.

وذكرت أن تنتهي فترة تسجيل البيانات يوم الاثنين المقبل، وكان من المفترض إنتهائها الخميس الماضي ولكن قامت وزارة التربية والتعليم بمدها.

وكانت قد تم إتاحة تطبيق الكترونى جديد لتسجيل طلب التقدم للاختبارات الإلكترونية للصف الثاني الثانوي: اضغط هنا

وقالت الوزارة إن المطلوب من الطالب المراجعة الدقيقة لبياناته المؤثرة في الاختبارات وهي ( الشعبة - اللغة الاولى واللغة الثانية ) وعليه أيضًا أن يقوم بتسجيل وسيلة التواصل ( التليفون لولي الأمر - الطالب - العنوان -محافظ العنوان ) 

وكان قد اعتمد اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الفني، جداول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني (مايو 2020) الإلكترونية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي.

وتبدأ امتحانات الصف الأول الثانوي في الفترة من 29 أبريل حتى 20 مايو 2020، على أن تكون امتحانات الصف الثاني الثانوي في الفترة من 30 إبريل حتى 17 مايو 2020.

وسيتم إتاحة الامتحانات للطلاب بمنازلهم وعلى التابلت في الفترة الزمنية من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا وفقًا للجدول.

ويؤدي طلبة الصفين الأول والثاني الثانوي امتحان نهاية العام الدراسي (مايو 2020) على التابلت ومن المنزل، فيما درسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس 2020 (بداية تعليق الدراسة)، وسيتم تصحيحه إلكترونيًا، وإرسال نتيجة الامتحان للطلاب.
"التعليم" تكشف آخر موعد للتسجيل بالامتحانات الإلكترونية لثانية ثانوي
"التعليم" تكشف آخر موعد للتسجيل بالامتحانات الإلكترونية لثانية ثانوي

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