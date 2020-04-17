بشرة خير.. سلبية تحاليل 51 حالة اشتباه بفيروس كورونا بالدقهلية

صرح الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، عن سلبية التحاليل لجميع حالات الاشتباه بالمحافظة أمس واليوم، والبالغ عددهم 51 حالة.





وكشف وكيل صحة الدقهلية، عن أن من بين المشتبه في إصاباتهم مدير عام الطب الوقائي بالمديرية، والحمد لله جاءت نتيجتها سلبية.





وقال: "نسأل الله أن يحفظ مصر من كل مكروه وينتهي هذا الوضع على خير إن شاء الله".





وناشد وكيل صحة الدقهلية، جموع المواطنين بالالتزام بالبقاء بالمنزل إلى أن نعبر هذه المحنة.





وفي ذات السياق بعث الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة، بمحافظة الدقهلية، تحيه إعزاز وتقدير واجبة للإسعاف المصري شركاء العهد.





وقال مكي، إن سارينة الإسعاف هي الأعلى حاليا بشوارع الدقهلية، تقوم بنقل حالات كورونا من المنازل إلى مستشفيات الصدر والحميات إلى مستشفى العزل إلى المدينه الجامعية وكذلك القادم والمنتقل لمحافظات أخرى على مدار الساعة.





وأكد وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية أن رجال الإسعاف، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، ليل نهار متواجدون.





وأشار، إلى أن وزيرة الصحة أصدرت قرارا بتحمل الإسعاف المصري نقل حالات الوفاة من مستشفيات العزل إلى محل إقامتهم وليس المصابين فقط.





وعلى صعيد آخر أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية استمرار دعم مستشفيات صحة الدقهلية بمستلزمات مكافحة العدوى، جاء ذلك في إطار حرص واهتمام مديرية الصحة بالدقهلية بالحفاظ على صحة وسلامة المواطنين واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





وكشف مكي عن موافقة الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية على قيام مديرية الصحة بشراء مستلزمات طبية متنوعة بمبلغ 2.5 مليون جنيه لمستشفى صدر دكرنس ومستشفى المنصورة العام الجديد.





وأشار محافظ الدقهلية إلى أن الدولة تبذل كل الجهود الممكنة لتلبية احتياجات ومطالب المواطنين وخاصة توفير احتياجات المرضى في مختلف التخصصات وتوفير المستلزمات الطبية والعلاج اللازم لهم.



