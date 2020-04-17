مواقع التواصل الاجتماعي تشتعل بصور عقد قران ياسمين الخطيب وأبوهشيمة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا تجمع النجمة ياسمين صبري برفقة رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة، قالوا عنها أنها اليوم خلال عقد قرانهما.





عقد قران ياسمين صبري





وأظهرت الصور وجود عدد قليل خلال عقد قران ياسمين صبري النجمة الأنيقة وأبوهشيمة، نظرًا للإجراءات الاحترازية الوقائية التي تمنع التجمعات، للحفاظ على سلامة الجميع.





ياسمين صبري وأبوهشيمة





وشدت أسرتا ياسمين صبري وأحمد أبوهشيمة مراسم عقد القران في أجواء احتفالية عائلية اتسمت بالهدوء حيث لم يشهد حضورا كبيرًا.





جمهور ياسمين صبري





وتفاجأ محبو النجمة ياسمين صبري بعقد قرانها في هذه الأجواء ولاسيمًا أنها أحد أبرز النجمات على الساحة الفنية ولديها العديد من الأصدقاء بالمجال وخارجه، إضافة إلى شهرة أبوهشيمة الواسعة.





احتفال ياسمين صبري وأبوهشيمة





وعقد قران ياسمين صبري على أحمد أبو هشيمة منزل العائلة وبشكل بسيط، دون حضور واسع للمدعوين من مجتمعى الفن والأعما، بسب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".





إعلان ياسمين صبري





وأعلنت ياسمين صبري النجمة الشابة عن عقد قرانها برفقة أحمد أبو هشيمة تقديرًا لمحبيهم ومتابعيهم، مردفين: "كللنا ارتباطنا الذي أفصحنا عنه في مارس بعقد القران".





ياسمين صبري وكورونا





وكشفت ياسمين صبري عن التزامها بكافة الإجراءات اولتدابير والإرشادات الصحية، التي اتخذتها الدولة بشأن الحد من الفيروس الخطير.





أبوهشيمة والنجمة ياسمين صبري





وشارك أبوهشيمة محبيه عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي خبر عقد قرانه على ياسمين صبري موجهًا الشكر للأهل والأصدقاء.





إعلان خطوبة ياسمين صبري





وكشفت ياسمين صبري عن خطوبتها لأحمد أبوهشيمة رجل الأعمال الكبير في مارس الماضي، حيث كانا يستعدا لإجراء مراسم احتفال كبيرة، تم إلغائها بدواعي "كورونا".







