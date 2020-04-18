التفاصيل الكاملة لهجوم الخفافيش على قرية الحزانية

في هجوم مريب لعدد كبير من الخفافيش على قرية الحزانية بشبين القناطر بمحافظة القليوبية أثار الذعر والفزع بين أهالي القرية.





وتستعرض " الفجر " في السطور التالية تفاصيل هذه القصة.





ظهر عدد مهول من الخفافيش ببيت مهجور غير مأهول بقرية الحزانية، التي تتبع الوحدة المحلية بالقشيش بمركز ومدينة شبين القناطر، في محافظة القليوبية، ما تسبب في حالة فزع بين المواطنين هناك.





ظهرت الخفافيش في منزل مهجور، ومنه إلى المنازل المجاورة، وبالتالي تسارع الأهالي بالقيام بالإبلاغ الفوري لمجلس مدينة شبين القناطر، وعلى الفور، توجه المجلس للمكان وقام بجهود كبيرة للقضاء على هذه الخفافيش.





- جهود الأهالي والوحدة المحلية بالقشيش للقضاء على الخفافيش بقرية الحزانية:

من جانبه، أكد أسامة دسوقي رئيس الوحدة المحلية بالقشيش التابعة لمركز ومدينة شبين القناطر بالقليوبية، أنه بمجرد تلقيه بلاغ من أهالي قرية الحزانية التابعة للوحدة المحلية بهجوم عدد مهول من الخفافيش داخل بيت مهجور غير مأهول، وقامت بمهاجمة الأهالي خاصة في البيوت المجاورة للبيت المهجور، وعلى الفور توجهوا إلى المكان، واتضح أن البيت تم بناؤه من 18 عامًا، ويتكون من 3 طوابق ولكن لم يتوفر به أبواب ولا شبابيك إلا الباب الرئيسي له، واتضح أيضًا أن صاحب هذا البيت توفى بعد بنائه، واتخذته الخفافيش مسكنًا منذ وقت طويل وأدى مرور هذه المدة الطويلة إلى تكاثر الخفافيش بطريقة مرعبة، وصلت لعدد مهول بالمنزل.





- الفحم والدخان والشطة الحمراء قضت على 100 خفاش:

وأضاف "دسوقي" بعد تمام إجراءات معاينة المنزل واتضاح وجود هذا العدد المهول من الخفافيش قمنا على الفور بالتواصل مع الطب البيطري والصحة وأفادا بعدم وجود مادة للقضاء على هذه الخفافيش، ولكن تدخل الأهالي لأنقاذ الموقف، وأشعلوا الدخان داخل المنازل باستخدام الفحم مع "شطة حمراء"، ما جعل الخفافيش تهرب وتمكنوا من القضاء على 100 خفاش، ولكن تبقى مشكلة أنه مازال هناك أعداد مهولة من الخفافيش، وتوجد صعوبة في القضاء عليها نظرا لعدم القدرة على السيطرة على المكان.