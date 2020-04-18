رغم كورونا.. مباحثات خارجية مثمرة للرئيس السيسي

يسعى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، للتواصل مع قادة العالم، من خلال الاتصال الهاتفي أو تقنية الفيديو كونفرانس لتباحث حول مكافحة كورونا وآليات التعاون والتنسيق بين الدول لتخطي أزمة جائحة كورونا حيث أكد الرئيس على دعم التنسيق والتعاون وتبادل الخبرات مع دول الجوار





الهند

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، الجمعة، اتصالًا عن طريق الهاتف من ناريندرا مودي، رئيس وزراء الهند، حيث كشف السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاتصال تناول الرؤى حول سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الصحة، والبحث العلمي، والتكنولوجيا، وجهود البلدين لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.





أضاف راضي، أن المكالمة تضمنت التوافق حول التنسيق في المجالات ذات الصلة بمكافحة تفشي الفيروس من خلال تبادل الخبرات والتواصل بين الأجهزة بجهود المكافحة وإجراءات الوقاية الصحية، وشدد الرئيس علي حرص مصر على دعم التعاون الثنائي مع دولة الهند الصديقة في كل المجالات، وخاصة المستوى الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجارية والاستثمارات البينية.





تقدم رئيس الوزراء الهندي، بالتهنئة للرئيس بمناسبة شهر رمضان، كما عبر مودي عن اعتزاز بلاده بالعلاقات مع مصر خلال الروابط ممتدة وعلاقات وثيقة، كما اشاد بدعم أبناء الجالية الهندية في مصر من رعاية، كما ثمن مودي ما حققته مصر خلال السنوات الماضية.





فرنسا

استقبل السيسي، يوم الأحد 6 أبريل اتصالا تليفونيًا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، كشف السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاتصال تناول دراسة سبل التعاون خلال أزمة فيروس كورونا.





أضاف راضي، أن سبل التعاون تتضمن المستوي الثنائي أو على مستوي القارة الأفريقية ضمن مناقشات القمة الأفريقية التي شارك فيها الرئيس ماكرون لدعم قدرات أفريقيا في هذا المجال عن طريق دعم دور الشركاء الدوليين في أزمة مكافحة انتشار الفيروس.





تناول الاتصال عدد من الموضوعات التي تتعلق بالتعاون الثنائي بين البلدين، بالإضافة إلى تبادل الرؤي ووجهات النظر تجاه بعض الملفات القارية ذات الاهتمام المشترك منها القضية الليبية.





الإمارات

أكد الرئيس السيسى، يوم السبت 28 مارس الماضي، أنه تلقى اتصالًا هاتفيًا لتبادل وجهات النظر مع الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبى، عن تطورات الأحداث في المنطقة العربية والعالم وجهود مكافحة فيروس كورونا ودعم التعاون وتبادل الخبرات بين الأجهزة الطبية.





نشر الرئيس على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تدوينة قال فيها: "تشرفت مساء اليوم بالحديث مع أخي وصديقي العزيز سمو الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي".





أضاف الرئيس: "كعادتنا دائما تبادلنا وجهات النظر بشأن تطورات الأحداث في منطقتنا والعالم وكذلك جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا وسبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الأجهزة الطبية في البلدين، كما تناول الحديث دعم وتعزيز العلاقات الاستراتيجية الأبدية بين البلدين، حفظ الله شعبي البلدين الشقيقين".





تونس

استقبل السيسي، في 27 مارس مكالمة هاتفية من الرئيس قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية.





كشف السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاتصال بحث جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث الاتفاق على التنسيق بين مصر وتونس في تنظيم إجراءات المكافحة من خلال تبادل الخبرات والتواصل بين الأجهزة المعنية بالبلدين





أضاف راضي، أن الاتصال تناول التباحث عن تعزيز التعاون المشترك على المستوى الاقتصادي والتبادل التجاري وزيادة الاستثمارات البينية في إطار عمل اللجنة العليا المشتركة المصرية التونسية، على صعيد القضايا الإقليمية، تبادل الرئيسان الرؤى عن الأزمة الليبية.



