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أمانة الحدود الشمالية تواصل جهودها الرقابية للحد من تفشي "كورونا"
الجمعة 17/أبريل/2020 - 09:48 م
تستمر أمانة منطقة الحدود الشمالية، في بذل جهودها المكثفة لضبط ورصد أي مخالفات تتعلق بالصحة العامة، وتنفذ جولات رقابية عديدة على كل المحلات والأنشطة التجارية المتعلقة بالصحة العامة عبر فرق رقابية متخصصة ومزودة بكل وسائل الكشف عن المنتجات والأغذية؛ لضمان صحة المواطن والمقيم وسلامتهم.
وقالت أمانة الحدود الشمالية: إنها وضعت خططًا وتدابير احترازية من شأنها الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، بتكثيف الجولات على كل المحلات والمنشآت للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الجهات المعنية عامة.
وتشمل الإجراءات الاحترازية، تنظيم حركة دخول المتسوقين بالمجمعات الغذائية منعًا للازدحام، والتأكد كذلك من إغلاق كل الأنشطة التي صدرت قرارات بإغلاقها خلال تلك الجائحة والتدابير للأنشطة المستثناة أثناء منع التجول والتأكد من سلامة العاملين على طلبات التوصيل المنزلي لبعض الأنشطة المسموح لها بالعمل أثناء منع التجول تسهيلًا للمواطنين والمقيمين للحصول على السلع الأساسية أثناء تلك الفترة.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبد العالي، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا ارتفع إلى 7142، بعد تسجيل 762 حالة إصابة جديدة مؤكدة خلال 24 ساعة.
هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي 2,228 مليون إصابة، بينهم ما يقرب من 151 ألف حالة وفاة، وأكثر من 563 ألف حالة شفاء.
وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الجاري، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.
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