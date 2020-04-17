أمانة الحدود الشمالية تواصل جهودها الرقابية للحد من تفشي "كورونا"





تستمر أمانة منطقة الحدود الشمالية، في بذل جهودها المكثفة لضبط ورصد أي مخالفات تتعلق بالصحة العامة، وتنفذ جولات رقابية عديدة على كل المحلات والأنشطة التجارية المتعلقة بالصحة العامة عبر فرق رقابية متخصصة ومزودة بكل وسائل الكشف عن المنتجات والأغذية؛ لضمان صحة المواطن والمقيم وسلامتهم.





وقالت أمانة الحدود الشمالية: إنها وضعت خططًا وتدابير احترازية من شأنها الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، بتكثيف الجولات على كل المحلات والمنشآت للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الجهات المعنية عامة.





وتشمل الإجراءات الاحترازية، تنظيم حركة دخول المتسوقين بالمجمعات الغذائية منعًا للازدحام، والتأكد كذلك من إغلاق كل الأنشطة التي صدرت قرارات بإغلاقها خلال تلك الجائحة والتدابير للأنشطة المستثناة أثناء منع التجول والتأكد من سلامة العاملين على طلبات التوصيل المنزلي لبعض الأنشطة المسموح لها بالعمل أثناء منع التجول تسهيلًا للمواطنين والمقيمين للحصول على السلع الأساسية أثناء تلك الفترة.



