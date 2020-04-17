كريم العمري يروج لمسلسله الرمضاني 'الاختيار' برفقة أمير كرارة

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نشر الفنان كريم العمري صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



وظهر في هذه الصورة برفقة الفنان أمير كرارة من كواليس تصوير مسلسله الرمضاني "الاختيار"، وكتب على هذه الصورة قائلا: "استنوني في مسلسل الاختيار مع أمير كرارة في رمضان 2020".



وعلق أحد المتابعين عليه قائلا: منتظره المسلسل بفارغ الصبر والله ودور الظابط عليك جميل جدا، احلى فنان في الدنيا.



وفي سياق أخر يتم عرض الأن للفنان كريم العمري مسلسل "حكايات بنات ج4"، ويقوم بتجسيد شخصية "مروان" الذي في خلافات دائمة مع زوجته "نور"، والذي قام بطلاقها مرتين على التوالي، الأولى بسبب خلافتها مع والدته والثانية لمخالفتها لتعليماته وزيارة ثائر في منزله.



وشارك في بطولة هذا المسلسل كلا من كريم العمري، هاجر أحمد، أحمد كرارة، ميرنا نور الدين، أسماء جلال، هند عبد الحليم، رمزي لينر، خالد منصور، حازم ايهاب، محمد يسري، وأخرون، تأليف نهال سماحة، أحمد شوقي، إخراج مصطفى أبو سيف، طارق زهران.

https://www.facebook.com/101874754529228/posts/252730976110271/?substory_index=0