Advertisements

كريم العمري يروج لمسلسله الرمضاني 'الاختيار' برفقة أمير كرارة

الجمعة 17/أبريل/2020 - 11:22 م
كريم العمري
كريم العمري
روان هيثم
نشر الفنان كريم العمري صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وظهر في هذه الصورة برفقة الفنان أمير كرارة من كواليس تصوير مسلسله الرمضاني "الاختيار"، وكتب على هذه الصورة قائلا: "استنوني في مسلسل الاختيار مع أمير كرارة في رمضان 2020".

وعلق أحد المتابعين عليه قائلا: منتظره المسلسل بفارغ الصبر والله ودور الظابط عليك جميل جدا، احلى فنان في الدنيا.

وفي سياق أخر يتم عرض الأن للفنان كريم العمري مسلسل "حكايات بنات ج4"، ويقوم بتجسيد شخصية "مروان" الذي في خلافات دائمة مع زوجته "نور"، والذي قام بطلاقها مرتين على التوالي، الأولى بسبب خلافتها مع والدته والثانية لمخالفتها لتعليماته وزيارة ثائر في منزله.

وشارك في بطولة هذا المسلسل كلا من كريم العمري، هاجر أحمد، أحمد كرارة، ميرنا نور الدين، أسماء جلال، هند عبد الحليم، رمزي لينر، خالد منصور، حازم ايهاب، محمد يسري، وأخرون، تأليف نهال سماحة، أحمد شوقي، إخراج مصطفى أبو سيف، طارق زهران.
https://www.facebook.com/101874754529228/posts/252730976110271/?substory_index=0

أخبار تهمك

حسم الأمر.. فايلر يحسم موقفه النهائي بشأن صالح جمعة

منذ يومين

القومي للبحوث يزف بشرى سارة بشأن عقار فيروس كورونا

منذ يوم

هكذا تسببت مواطنة في عزل 500 أسرة بكفر الشيخ

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي يحصل على مستحقات صفقة أجايي

منذ حوالي 10 ساعة

أخبار برشلونة اليوم الجمعة 17 إبريل 2020: تطورات مثيرة في صفقة نيمار.. حسم مصير ديمبلي.. كيكي سيتين يطلب صفقة مفاجئة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. بحضور عائلي عقد قران ياسمين صبري على رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة

منذ حوالي 6 ساعات

المالية تزف بشرى سارة لـ موظفي الحكومة بشأن الرواتب

منذ حوالي 4 ساعات

أخبار الأهلي اليوم الجمعة 17 إبريل 2020: بشرى سارة بشأن رمضان صبحي.. حسم مصير أزارو.. الأهلي يقترب من ضم الساحر البرازيلي

منذ ساعة و 15 دقيقة

"الأوقاف" تحسم أمر فتح المساجد في رمضان

منذ حوالي 9 ساعات

سأنتقل إلى الأهلي.. الساحر البرازيلي يصدم الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

خاص| مأذون المشاهير يكشف لـ"الفجر الفني" كواليس عقد قران أبو هشيمة وياسمين صبري

منذ ساعتين و 27 دقيقة

مفاجأة للأهلي بشأن ضم كينو

منذ حوالي 3 ساعات

صفقة تبادلية لا تصدق بين ريال مدريد ومانشستر يونايتد

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يزف بشرى سارة بشأن رمضان صبحي

منذ حوالي 4 ساعات

الطب الوقائي يحذر من الأسبوع القادم في مصر: "مصيبة" (فيديو)

منذ يومين

"بالبكاء".. فنان مصري يناشد السيسي بالرجوع إلى مصر (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:58 م

المالية تزف بشرى سارة لـ موظفي الحكومة بشأن الرواتب

عاجل.. بحضور عائلي عقد قران ياسمين صبري على رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة

06:21 م

صفقة تبادلية لا تصدق بين ريال مدريد ومانشستر يونايتد

10:10 م

هكذا تسببت مواطنة في عزل 500 أسرة بكفر الشيخ

09:40 ص

حسم الأمر.. فايلر يحسم موقفه النهائي بشأن صالح جمعة

12:05 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: شوربة ساويرس بالكورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"