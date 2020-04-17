قرار جديد من الأهلي بشأن ملف رمضان صبحي

قرر مسئولو النادي الأهلي تجميد ملف شراء رمضان صبحي لاعب الفريق الكروي الأول المعار من هيدرسفيلد الإنجليزي وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.

الأهلي يجمد مفاوضات رمضان صبحي

وتحدثت تقارير صحفية مساء اليوم الجمعة عن رغبة الأهلي في شراء رمضان صبحي لاعب هيدرسيفيلد الإنجليزى في حال موافقة الأخير على المبلغ الذى حدده الأهلى لشراء اللاعب وهو 3.5 مليون دولار.

وكان رمضان صبحي قد أوضح أن لديه عروضًا إيطالية وإنجليزية وتركية، وأن ناديه الإنجليزى يرغب فى بيعه مقابل 9 ملايين جنيه إسترلينى، وهذا مبلغ يفوق قدرات الأهلى المالية مما دفع مسئولو الأخير لتجميد ملف شراء "العافيجي".

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون الجبلاية ومجلس الوزراء قد قررا تأجيل مسابقة الدوري الممتاز لمدة 15 يوم إضافية حتى 23 أبريل الجاري، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في مصر، وحرصاً على أرواح أفراد المنظومة من لاعبين وجماهير من انتشار الوباء العالمي في مصر.