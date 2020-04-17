الإثنين.. انطلاق المهرجان الدولي الإفتراضي للفيلم القصير- الجزائر

ينطلق يوم الأثنين المقبل المهرجان الدولي الافتراضي للفيلم القصير - الجزائر ،وهو مهرجان سينمائي إفتراضي على الإنترنت من تنظيم اللجنة الوطنية لترقية الشباب والأنشطة الثقافية وينطلق في الفترة الممتدة بين 20 أبريل إلى 20 مايو .





يأتي هذا المهرجان الإفتراضي تماشيا مع الوضع العالمي الصحي المتمثل في جائحة الكورونا كوفيد 19، وبالتالي سيسمح بطريقة بديلة وهو الإبقاء على شعلة السينما ومشاهدة الافلام ولكن عبر الأنترنت والمنصات الرقمية و الابقاء على خاصية التواصل بين المخرجين والجمهور من مختلف بقاع العالم لحين العودة الطبيعة للعروض والمهرجانات السينمائية، .من خلال إشراك الجمهور بالبيت ومشاهدة الأفلام وتقييمها من قبل مختصين في المجال السنمائي الى جانب تفاعل الجمهور عبر الأنترنت الذي يقوم بدوره باختيار أحسن الأفلام من خلال التصويت .





ويشرف على تقييم الافلام المشاركة لجنة تحكيم دولية يترأسها الكاتب والاديب الكبير أمين الزواي الى جانب المخرج نوزاد شيخاني من ألمانيا ،ومدير التصوير الإيطالي ايجو لوبينتو ، والمخرج وبالباحث في تاريخ السينما نبيل جدواني من الجزائر،والمخرج عبدالأله الجوهري من المغرب والمنتجة الجزائرية سميرة حاج جيلاني والممثلة هدى حبيب من الجزائر والناقد السينمائي هوفيك حبشيان من لبنان .





ومن أهدف هذا المهرجان الرئيسية هو محاولة خلق أجواء سينمائية افتراضية مابين المخرجين وصانعي الافلام إفتراضيا إلى جانب الإستفادة من خدمات النظام الرقمي ومنصات التواصل الإجتماعي في مجال السينما من جهة ومن جهة ثانية هو مساهمة السينما في توعية وتحسيس ضرورة البقاء بالبيت لحين تعافي البشرية من هذا الوباء وعودة الحياة الطبيعية لحياة الناس في كل بقاع العالم.





. هذا وقد اعلنت اللجنة الوطنية لترقية الشباب والأنشطة الثقافية" التي يرأسها السينمائي جمال محمدي مدير المهرجان، عن فتح تقديم الترشيحات للمشاركة في الطبعة الأولى من المهرجان الدولي الافتراضي للفيلم القصير -الجزائر 2020 على صفحة السينما الجزائرية التي قال عنها هذا الأخير بأنها ستكون مفتوحة لجميع المخرجين الهواة من مختلف بقاع العالم من سن 16 سنة فما فوق

سواء في إطار مؤسساتي أو فرديه وتستقبل حصريا فئة الأفلام الروائية القصيرة على أن لا تتعدى 30 دقيقة.







