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فرج عامر: حسام حسن يقترب من الدوري الأمريكي
الجمعة 17/أبريل/2020 - 10:11 م
علي نبوي
قال المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة إن حسام حسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم يقترب من الانتقال للدوري الأمريكي.
عامر غرد عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" :"لسنا في حاجة لتسويق حسام حسن مهاجم سموحة داخل مصر".
وأضاف :"هناك حوار دائر ويقترب من النهاية الايجابية بخصوص بيعة لاحد اندية القمة في الدوري الامريكي لكرة القدم للمحترفين بمبلغ يتناسب مع وضعة ومستواة كمهاجم متميز في الدوري المصري".
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