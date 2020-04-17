فرج عامر: حسام حسن يقترب من الدوري الأمريكي

قال المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة إن حسام حسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم يقترب من الانتقال للدوري الأمريكي.





عامر غرد عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" :"لسنا في حاجة لتسويق حسام حسن مهاجم سموحة داخل مصر".





وأضاف :"هناك حوار دائر ويقترب من النهاية الايجابية بخصوص بيعة لاحد اندية القمة في الدوري الامريكي لكرة القدم للمحترفين بمبلغ يتناسب مع وضعة ومستواة كمهاجم متميز في الدوري المصري".











