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صفقة تبادلية لا تصدق بين ريال مدريد ومانشستر يونايتد

الجمعة 17/أبريل/2020 - 10:10 م
بوابة الفجر
محمد جمال
يسعي ريال مدريد الإسبانى فى التعاقد مع نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي اللاعب الفرنسي بول بوجبا خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على جميع البطولات الموسم القادم.

وذكرت صحيفة " ذا صن" البريطانية أن لاعب ريال مدريد خاميس رودريجيز إقترب من الرحيل لصفوف اليونايتد خلال الميركاتو الصيفي القادم.

وأشارت الصحيفة أن خورخي مينديز وكيل أعمال اللاعب، قد قطع شوط كبير فى الصفقة خلال الفترة الحالية، بسبب رؤبة اللاعب الكولومبي أن موقفه فى اللعب للمرينجي صعب، معتقدًا أن زين الدين زيدان المدير الفنى لريال مدريد لا يحبه.

وأكدت أن رودريجيز قد يكون ضمن صفقة تبادلية بين ريال مدريد ومانشستر يونايتد، تقضي بارتداء بول بوجبا، نجم الشياطين الحمر، لقميص النادي الملكي.

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