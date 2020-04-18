سقوط تشكيل عصابي انتحل صفة ضباط شرطة في قنا

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، من ضبط أخطر تشكيل عصابي للسرقة بالإكراه، بعد أن اقتحموا منزلًا في قنا، مرتدين ملابس قوات الأمن، وسرقوا أموالًا ومصوغات ذهبية وأجهزة هواتف محمولة "موبايل".





تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء شريف عبد الحميد، بقيام تشكيل عصابي باقتحام منزل نصر إبراهيم موظف بالمعاش بقرية المحروسة بقنا.





وكشفت التحريات ان مرتكبي الحادث كلا من: "محمود ا ع - ٥٦ سنة - مزارع - من المحروسة"، و"محمد م س - ٥٣ سنة - من طوخ بنقادة"، و"غرباوي ع ا - ٥٩ سنة - عاطل - الزوايدة بنقادة"، و"رائد ع س - ٣٤ سنة - عامل - البلينا بسوهاج"، و"سيد ا ع - ٢٩ سنة - عامل - البلينا".





وتابعت التحريات، أن المتهمين اقتحموا المنزل مرتدين ملابس الأمن المركزي، واستولوا على 85 ألف جنيه ومصوغات ذهبية وأجهزة "موبايل"، وحُرر محضرًا بالواقعة وأخطرت النيابة لتباشر التحقيقات.





انتشال جثة ربة منزل

في سياق آخر، انتشلت قوات الحماية المدنية بنجع حمادي، شمال محافظة قنا، جثة ربة منزل، من تحت الأنقاض، في انهيار منزل بمنطقة الساحل بنجع حمادي.





تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء شريف عبدالحميد، إخطارًا، من مركز شرطة نجع حمادي، بانتشال جثة أحلام صابر حسين، 52 عامًا، في انهيار منزل مكون من طابقين ومبني بالطوب اللبن بمنطقة الساحل بنجع حمادي.





انتقلت قوة إلى مقر الواقعة، عبداللاه خبير، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، وتم انتشال الجثة ونقلها إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.





وفي سياق آخر صرح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أن الوحدات المحلية بالمحافظة، قامت بعدة حملات لإزالة التعديات علي أراضي املاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء العشوائي بالتنسيق مع وحدة استرداد أراضي املاك الدولة بقنا وقوات الشرطة من مديرية أمن قنا أسفرت عن إزالة 104حالات تعدي.



