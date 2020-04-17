شاهد.. تعليق أحمد موسى على الزحام الشديد في سوق مسطرد

عرض الإعلامي أحمد موسى، مقطع فيديو لسوق مسطرد على ترعة الإسماعيلية والذي شهد تكدسا وزحاما كبيرا.





وعلق موسى، في برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع عبر شاشة "صدى البلد"، مساء اليوم الجمعة، قائلا: "النهاردة إجازة، والمفروض يكون مافيش أسواق»، متابعا: "لكن الناس فجأة بتعمل حاجات بعيدة عن اللي بتعمله البلد والظرف الصعب".





وأكد أن الدولة لن تتهاون مع أي تجاوز يحدث من البعض في ظل أزمة شديدة الخطورة تعصف بمصر والعالم، وهي وباء فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد.





وكانت قد نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الجمعة، قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بإغلاق جميع المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية "المولات" أمام الجمهور على مدار يوم الاثنين المقبل، بالإضافة لإغلقها يومي الجمعة والسبت.





ونص القرار على أن توقف بالكامل جميع وسائل النقل الجماعي العامة على مدار يوم الاثنين، كما يحظر خلال هذا اليوم، تحرك جميع حافلات الرحلات سواء العامة أو الخاصة، كما يحظر مطلقًا خلال ذات اليوم تحرك المراكب النيلية أو تواجد أي تجمعات أو تحركات جماعية للمواطنين، ويستمر إغلاق جميع الحدائق والمتنزهات والشواطئ.





ويعاقب كل من يخالف ما سبق بالحبس وبغرامة لا تجاوز 4 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.





وبحسب القرار، يكون يوم الاثنين المقبل إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، وذلك بمناسبة عيد شم النسيم.





وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، عن خروج 50 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 646 حالة حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 891 حالة، من ضمنهم الـ 646 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 171 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات.





وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 2844 حالة من ضمنهم 646 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و205 حالات وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.







