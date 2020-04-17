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أحمد كرارة يروج لمسلسله الرمضاني 'حب عمري' برفقة هيثم شاكر

الجمعة 17/أبريل/2020 - 11:34 م
احمد كرارة
احمد كرارة
روان هيثم
نشر الفنان أحمد كرارة صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر الفنان أحمد كرارة في هذه الصورة برفقة الفنان هيثم شاكر من كواليس تصوير مسلسله الرمضاني "حب عمري''.

وكتب "كرارة" على هذه الصورة قائلا: "انتظرونا في مسلسل حب عمري للنجم هيثم شاكر، رمضان 2020 على القاهرة والناس، روتانا دراما".

وعلق أحد المتابعين عليه قائلا: منتظرينك طبعا يا نجم بموت فيك وهيبقا احلى مسلسل في الدنيا، بالتوفيق.

ويعرض الأن للفنان أحمد كرارة الجزء الرابع من مسلسل "حكايات بنات" الذي تدور احداثه حول مشاكل لاربع فتيات وهما هاجر احمد، ميرنا نور الدين، اسماء جلال، هند عبد الحليم، وشارك في بطولة هذا المسلسل كلا من احمد كرارة، كريم العمري، خالد منصور، محمد يسري، وأخرون، إخراج مصطفى أبو سيف.

ويخوض الفنان أحمد كرارة السباق الرمضاني أيضا بمشاركته في مسلسل "القمر أخر الدنيا"، الذي سوف يجسد فيه شخصية محامي، والذي تدور أحداثه في اطار إجتماعي رومانسي، ويشارك في بطولة هذا المسلسل كلا من بشرى، أحمد كرارة، أميرة نايف، سميرة عبد العزيز، وأخرون، تأليف ثناء هاشم، إخراج تامر حمزة.

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