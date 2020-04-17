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صندوق النقد الدولي يدعو لتوفير تمويل عاجل إلى الدول الأفريقية

الجمعة 17/أبريل/2020 - 10:50 م
مقر صندوق النقد الدولى
مقر صندوق النقد الدولى
رويترز

دعا صندوق النقد الدولي يوم الجمعة إلى دعم دولي عاجل لمساعدة الدول الإفريقية على مواجهة جائحة فيروس كورونا غير المسبوقة والتي ستتسبب في انكماش بنسبة 1.25 بالمئة في 2020، هو الأسوأ على الإطلاق.

 

وأبلغت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الوزراء ومسؤولي الأمم المتحدة وآخرين أن القارة الإفريقية تفتقر إلى الموارد وإمكانيات الرعاية الصحية اللازمة لمعالجة الأزمة، وأنها تحتاج ما لا يقل عن 114 مليار دولار لتغطية حاجات مالية طارئة.

 

وحتى بعد الدعم الدولي، فإن الدول الإفريقية تواجه فجوة بنحو 44 مليار دولار، حسبما ذكرته جورجيفا خلال مؤتمر بعنوان ”التعبئة مع إفريقيا“ بالتزامن مع اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولي.

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