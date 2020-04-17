المصري يعلن توقيع عقوبة على أحمد ياسر بسبب تصريحاته المثيرة

أعلن محمد الخولي، نائب رئيس مجلس إدارة النادي المصري، توقيع عقوبة على أحمد ياسر جناح فريق الكرة بالنادي، بسبب هجومه على عدد من نجوم الدوري المصري .





وأضاف الخولي خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" لم تعجبني تصريحات أحمد ياسر وعبدالظاهر السقا المدير الرياضي للنادي قام بتعنيفه".





وواصل:" النادي قام بتوقيع غرامة مالية على اللاعب بسبب تصريحاته التليفزيونية".





وأوضح:" كان من المفترض أن يتحدث اللاعب عن نفسه فقط ولا يتطرق لتقييم زملائه في باقي الأندية".



