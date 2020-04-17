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المصري يعلن توقيع عقوبة على أحمد ياسر بسبب تصريحاته المثيرة

الجمعة 17/أبريل/2020 - 10:58 م
احمد ياسر
احمد ياسر
أعلن محمد الخولي، نائب رئيس مجلس إدارة النادي المصري، توقيع عقوبة على أحمد ياسر جناح فريق الكرة بالنادي، بسبب هجومه على  عدد من نجوم الدوري المصري .

وأضاف الخولي خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" لم تعجبني تصريحات أحمد ياسر وعبدالظاهر السقا المدير الرياضي للنادي قام بتعنيفه".

وواصل:" النادي قام بتوقيع غرامة مالية على اللاعب بسبب تصريحاته التليفزيونية".

وأوضح:" كان من المفترض أن يتحدث اللاعب عن نفسه فقط ولا يتطرق لتقييم زملائه في باقي الأندية".

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