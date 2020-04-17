طريقة عمل بحث الصف الثالث الإعدادي 2020 رابط منصة ادمودو التعليمية Edmodo وبنك المعرفة المصري

بحث الصف الثالث الإعدادي، يبحث طلاب الصف الثالث الإعدادي عن طريقة البحث المطلوب منهم بدلاً من امتحانات نهاية العام الدراسي 2029-2020 والتي قرر وزير التربية والتعليم إلغائها، وتعطيل الدراسة في كافة المدارس والجامعات في كافة محافظات الجمهورية بعد انتشار فيروس كورونا، وكان هذا القرار ضمن الاحتياطات التي فرضتها الحكومة المصرية للحد من انتشار الفيروس التي تسبب في وفاة العديد من الأشخاص حول العالم.









بحث الصف الثالث الإعدادي 2020





وكان قرار الدكتور “طارق شوقي” بعمل بحث مشروعي لطلاب الصف الثالث الابتدائي حتى الشهادة الإعدادية، كشرط أساسي لانتقال الطالب إلى المرحلة المقبلة، وأشار شوقي إلى أن الطالب يمكنه القيام بمشروع البحث بمفرده أو من خلال مجموعة من الطلاب على ألا تزيد المجموعة عن ثلاث طلاب، ويمكنكم الإطلاع على المشروعات البحثية المطلوبة من طلاب الصف الثالث الابتدائي وحتى الثالث الإعدادي من خلال منصة ادمودو التعليمية.





وأشار “شوقي” إلى أن الطلاب يمكنهم الاستعانة ببنك المعرفة المصري في عمل الأبحاث، كما أيضاً يمكنهم الإطلاع على المكتبة الرقمية والتي يوجد بها العديد من النماذج للأبحاث المطلوبة منهم دون الحاجة إلى اللجوء إلى مدرسين المدرسة، حيث أكد “شوقي” أن الطلاب يمكنهم الاستعانة بأي من المواد المذكورة مع تسجيل المصادر التي استعان بها الطالب في نهاية البحث المقدم حتى تتمكن الوزارة من معرفة المصادر والعمل على تطويرها.









طريقة عمل بحث الصف الثالث الإعدادي 2020





اختيار عنوان مناسب للبحث.





كتابة الرقم التعريفي للطالب.





ملخص البحث لا يقل عن 80 كلمة.





موضوع البحث من 700 كلمة إلى 800 كلمة.





يجب أن يراعي الطالب القواعد الإملائية وعلامات الترقيم في أماكنها.





كتابة المصدر الذي استعان به الطالب في عمل الأبحاث.









موضوعات بحث الصف الثالث الإعدادي 2020





تحسين البيئة العلمية والتكنولوجية.





الزيادة السكانية والأمن الغذائي.



