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طريقة عمل بحث الصف الثالث الإعدادي 2020 رابط منصة ادمودو التعليمية Edmodo وبنك المعرفة المصري

الجمعة 17/أبريل/2020 - 10:53 م
الصف الثالث الإعدادي
الصف الثالث الإعدادي
طريقة عمل بحث الصف الثالث الإعدادي 2020 رابط منصة ادمودو التعليمية Edmodo وبنك المعرفة المصري

بحث الصف الثالث الإعدادي، يبحث طلاب الصف الثالث الإعدادي عن طريقة البحث المطلوب منهم بدلاً من امتحانات نهاية العام الدراسي 2029-2020 والتي قرر وزير التربية والتعليم إلغائها، وتعطيل الدراسة في كافة المدارس والجامعات في كافة محافظات الجمهورية بعد انتشار فيروس كورونا، وكان هذا القرار ضمن الاحتياطات التي فرضتها الحكومة المصرية للحد من انتشار الفيروس التي تسبب في وفاة العديد من الأشخاص حول العالم.


بحث الصف الثالث الإعدادي 2020

وكان قرار الدكتور “طارق شوقي” بعمل بحث مشروعي لطلاب الصف الثالث الابتدائي حتى الشهادة الإعدادية، كشرط أساسي لانتقال الطالب إلى المرحلة المقبلة، وأشار شوقي إلى أن الطالب يمكنه القيام بمشروع البحث بمفرده أو من خلال مجموعة من الطلاب على ألا تزيد المجموعة عن ثلاث طلاب، ويمكنكم الإطلاع على المشروعات البحثية المطلوبة من طلاب الصف الثالث الابتدائي وحتى الثالث الإعدادي من خلال منصة ادمودو التعليمية.

وأشار “شوقي” إلى أن الطلاب يمكنهم الاستعانة ببنك المعرفة المصري في عمل الأبحاث، كما أيضاً يمكنهم الإطلاع على المكتبة الرقمية والتي يوجد بها العديد من النماذج للأبحاث المطلوبة منهم دون الحاجة إلى اللجوء إلى مدرسين المدرسة، حيث أكد “شوقي” أن الطلاب يمكنهم الاستعانة بأي من المواد المذكورة مع تسجيل المصادر التي استعان بها الطالب في نهاية البحث المقدم حتى تتمكن الوزارة من معرفة المصادر والعمل على تطويرها.


طريقة عمل بحث الصف الثالث الإعدادي 2020

اختيار عنوان مناسب للبحث.

كتابة الرقم التعريفي للطالب.

ملخص البحث لا يقل عن 80 كلمة.

موضوع البحث من 700 كلمة إلى 800 كلمة.

يجب أن يراعي الطالب القواعد الإملائية وعلامات الترقيم في أماكنها.

كتابة المصدر الذي استعان به الطالب في عمل الأبحاث.


موضوعات بحث الصف الثالث الإعدادي 2020

تحسين البيئة العلمية والتكنولوجية.

الزيادة السكانية والأمن الغذائي.

البيئة.


بحث الصف الثالث الاعدادي2020


موعد تسليم أبحاث الصف الثالث الإعدادي

وصرح شوقي خلال تصريح له على الصفحة الرسمية له على الفيس بوك، أن الوزارة أنشأت موقع الكتروني للاستعلام عن أكواد الطلاب والتي من خلالها يتمكن الطالب الدخول على منصة ادمودو التعليمية للإطلاع على الأبحاث ثم رفعها بعد الإنتهاء منها، وقد أكد “شوقي” إلى أن الوزارة سوف تعلن عن عدة طرق لـتسليم الأبحاث والتي من المقرر أن يُعلن عنها في أول مايو المقبل، وأضاف إلى أن الطلاب يمكنهم القيام بعمل الأبحاث على ورق لحين الإعلان عن طرق تسليم الأبحاث، والتي حدد “شوقي” الموعد النهائي لرفع الأبحاث وتسليمها  في 15 مايو المقبل.

طريقة عمل بحث الصف الثالث الإعدادي 2020 رابط منصة ادمودو التعليمية Edmodo وبنك المعرفة المصري

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