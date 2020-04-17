أخبار برشلونة اليوم الجمعة 17 إبريل 2020: تطورات مثيرة في صفقة نيمار.. حسم مصير ديمبلي.. كيكي سيتين يطلب صفقة مفاجئة

شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم الجمعة 17 - 4 - 2020 العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني، وكانت أبرز تلك الأخبار هي توابع تأجيل الدوري الاسباني في الفترة المقبلة بعد انتشار فيروس كورونا.





ويستعرض "الفجر الرياضي" أهم أخبار برشلونة اليوم الجمعة الموافق 17 - 4 - 2020 :-





- برشلونة يضحى بنجم الفريق لضم نيمار





أكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن نادي باريس سان جيرمان يرغب في التعاقد مع الفرنسي عثمان ديمبلي نجم البارسا في الصيف القادم، وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة لا يفكر في بيع ديمبلي ولكن من الممكن أن يوافق على رحيله إلى النادي الباريسي إذا كان ضمن صفقة انتقال نيمار إلى البارسا.





- كيكي سيتين يطلب التعاقد مع مدافع لاتسيو هذا الصيف





أشارت تقارير إيطالية حسب صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت‏"، إن برشلونة يراقب موقف لويز فيليبي مدافع فريق لاتسيو في الأيام الماضية، وأوضحت الصحيفة إلى أن على برشلونة دفع 40 مليون للحصول على المُدافع لويز فيليبي، ويرغب الفريق الإيطالي في تجديد عقد فيليبي لرفع سعره.





- سيتين: تتويج برشلونة بلقب الدوري أمرًا مُستحقًا في حال إلغاء الموسم





أكد كيكي سيتيين المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، أن تتويج البرسا بلقب الليجا الإسبانية لهذا الموسم سيكون منطقيًا إذا لم يتم استكمال الموسم بسبب تفشي وباء كورونا المستجد، وقال سيتيين في معرض رده على سؤال من إذاعة "كادينا سير" حول من سيكون بطلا لموسم 2019-2020 إذا لم يستأنف الدوري، "برشلونة في الصدارة بفارق نقطتين عن ريال مدريد عند تعليق البطولة في المرحلة السابعة والعشرين. من الواضح أنّ ذلك منطقي. لكن يمكن أن يكون فريقاً آخر. لا أريد أن أكون بطلاً بهذه الطريقة".





- مستجدات مثيرة بشأن عودة نيمار إلى برشلونة





كشف صحفي مقرب من نادي برشلونة الاسباني عن مستجدات مثيرة بشأن عودة النجم الدولي البرازيلي نيمار جونيور لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لصفوف نادي برشلونة الاسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، ووفقا للصحفي المقرب من إدارة نادي برشلونة الاسباني والذي تمت مراسلته بشكل خاص، فإن النادي الكتالوني لم يستبعد نهائيا التوقيع مع اللاعب الدولي البرازيلي نيمار من صفوف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكن كل شيء يعتمد على مبيعات اللاعبين وايضا على ميزانية النادي في نهاية الازمة، حتى الان لا يوجد شيء محسوم.





- موقف برشلونة النهائي من رحيل ديمبلي





أفادت صحيفة "الموندو ديبورتيفو" الإسبانية بأن برشلونة يرفض رحيل ديمبلي في الصيف المقبل، لكنه سيوافق على ذلك إذا كان اللاعب الفرنسي سيكون ضمن صفقة البرازيلي نيمار، وتابعت الصحيفة بأنه في حالة التعاقد مع نيمار فإن النادي الكتالوني سيعاني من أزمة مالية طاحنة بسبب الراتب المرتفع لكلا اللاعبين.





- برشلونة يقابل عروض لاعب وسطه بقرار حاسم





يسعى نادي آياكس الهولندي إلى جانبه عديد الأندية للحصول على خدمات لاعب وسط برشلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وتشير تقارير صحفية إسبانية، أن لاعب خط وسط نادي برشلونة الشاب ريكي بويج، مرغوب في عدد من الأندية من بينها أياكس في هولاندا وكل من سيلتا فيجو وريال بيتيس وغرناطة في إسبانيا، بالإضافة إلى فرق من الدوريين الإنجليزي والألماني، وأكدت التقارير إلى تمسك إدارة النادي الكتالوني باللاعب الإسباني الشاب وأنها تهدف إلى إعطائه عدد أكبر من الدقائق مع الفريق الأول تحت قيادة المدير الفني كيكي سيتين.



