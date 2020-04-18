هشام طلعت مصطفى يكشف مصير العمالة في شركاته

قال المهندس هشام طلعت مصطفى، رجل الأعمال، إن المبلغ الذي تبرع به ويقدر بـ 62 مليون جنيه، لمواجهة أزمة فيروس كورونا، سيتم تقسيمه لعدة جهات، إحداهما لوزارة الصحة، وأخر لشراء أجهزة تنفس صناعة، وجزء أخر سيوجه لقسم الكوارث والأزمات بصندوق تحيا مصر.





وأشار "طلعت"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أنه يعمل على القيام بدوره الاجتماعي، لافتا إلى أنه في عامي " 2020 \2021" سيكون هناك تغييرًا كبيرًا في العالم.





وأضاف أن العالم قبل كورونا سيكون مختلفا عن العالم بعد كورونا، مؤكدا أن مجموعته لم تستغنى عن أي عامل، وسوف يحصلون على مرتباتهم كاملة، معقبا: "العمال وقفوا مع الشركة سنين".



