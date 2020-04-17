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قيس سعيد يقرر التمديد في الحجر الصحي العام

الجمعة 17/أبريل/2020 - 10:58 م
بوابة الفجر
مروى الجلاصي
قرّر مجلس الأمن القومي اليوم، التمديد في الحجر الصحي الشامل، وسوف تتولى الحكومة تحديد المدة القصوى لذلك، كما تم التداول خلال الاجتماع في إمكانية مراجعة توقيت منع الجولان بالنسبة إلى شهر رمضان المعظم.

وبحث المجلس كذلك الإجراءات الواجب اتخاذها بالنسبة إلى السنة الدراسية والجامعية والامتحانات الوطنية، وسوف تتولى الوزارات المعنية الإعلان عنها.

كما أوصى المجلس بأن تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية متابعة إيصال المساعدات إلى مستحقيها في أسرع الآجال، إضافة إلى التوصية بمتابعة عودة التونسيين العالقين في الخارج بمختلف بلدان العالم.

كما أكد المجلس على ضرورة وضع مقترحات للتصور الحكومي للإجراءات الواجب اتخاذها مستقبلا، بخصوص التخفيف التدريجي من الحجر الصحي في الفترة اللاحقة.

ويذكر بأن مجلس الأمن القومي، قد انعقد بقصر قرطاج بعد ظهر اليوم الجمعة 17 أفريل 2020، برئاسة رئيس الجمهورية قيس سعيّد، وبحضور رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي ورئيس الحكومة إلياس الفخفاخ.

وتدارس المجلس الوضع العام في تونس، وخاصة تطورات الأوضاع الصحية وتقييم الإجراءات التي تم اتخاذها للتوقي من تفشي جائحة كورونا، وبحث الإجراءات الجديدة الممكن اتخاذها في ظل التطورات الحاصلة، على كافة الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والتربوية وغيرها من القضايا الراهنة التي تشغل الرأي العام في تونس.

وأكد رئيس الدولة الحرص على أن يتدارس مجلس الأمن الوضع الحالي في تونس على جميع المستويات، ويتولى تقييم الإجراءات المعلنة في الأسابيع الماضية، مشددا على ضرورة أن يكون القرار جماعيا في إطار احترام مؤسسات الدولة.

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