معلول: هناك متابعة من الجهاز الفني للأهلي خلال فترة تعليق النشاط الكروي



وأضاف :"لاعبو النادي الأهلي يقومون حاليا بأداء التدريبات في منازلهم وإن شاء الله تعود الكرة مرة أخرى".



وواصل :"هناك تواصل من الجهاز الفني مع جميع اللاعبين وهناك برامج يتم إرسالها عبر واتس أب، والجهاز حريص على متابعة اللاعبين وإن شاء الله نعود في أقرب وقت ونكون حاضرين".



وأشار :"الكل جاهز للعودة من جديد إلى التدريبات، ونتمنى أن نكون في الفورمة".

أكد التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه يؤدي تدريباته بشكل متواصل بناء على البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني للأهلي.وقال معلول في تصريحات تلفزيونية :"أجلس حاليا في البيت وأخوض تدريبات تأهيلية وحاليا أقضي مع زميلي في فندق وأؤدي التدريبات بشكل عادي في ملعب خاص بالفندق".