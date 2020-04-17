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"الخدمات البيطرية" تحذر من قتل الخفافيش (فيديو)

الجمعة 17/أبريل/2020 - 11:08 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
ناشد الدكتور عبدالحكيم محمود، رئيس هيئة العامة للخدمات البيطرية، المواطنين بالتعامل بحذر مع الخفافيش التي ظهرت في محافظة القليوبية، مضيفا: "يجب أن يقوم الأهالي بإبلاغ الجهات المعنية للتعامل معها.

وأضاف "محمود"، مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الجمعة، أنه لم يثبت أن الخفافيش في مصر نقلت فيروس كورونا إلى الإنسان، ومن الطبيعي تواجد هذه الحيوانات في الأماكن المهجورة أو المغلقة المظلمة، معلقا: "بلاش ندور عليها عشان نقتلها".

وأكد رئيس هيئة العامة للخدمات البيطرية، أنه يجب اتخاذ عينات من الخفافيش لفحصها والتأكد من نقلها للأمراض، لافتا إلى أنه يجب الحفاظ عليها؛ للحفاظ على التوازن البيئي لاسيما أنها تمنع تكاثر أنواع أخرى من الحيوانات أو الحشرات، معلقا: "لو قتلنا الخفافيش هتظهر مشاكل بيئية أخرى".

ووجه رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، حديثه للأهالي: "لا تخف وهذه الخفافيش لا يوجد بها أمراض خطيرة، وعلينا التواصل مع الجهات المعنية فورا حال ظهورها".

وفي سياق متصل، قال أسامة دسوقي رئيس الوحدة المحلية بالقشيش التابعة لمركز ومدينة شبين القناطر بالقليوبية، إنه تلقى بلاغا من أهالي قرية الحزانية التابعة للوحدة المحلية بانتشار أعداد كبيرة من الخفافيش داخل منزل مهجور، وأنها بدأت خلال الفترة الأخيرة الخروج ومهاجمة الأهالي والمنازل المجاورة للمنزل المهجور.

وأضاف "دسوقى" أنه تم على الفور الانتقال للمكان، وتبين أن المنزل مبنى من 18 عاما، ومكون من 3 طوابق، إلا أنه لا يوجد به بابا ولا شباكا سوى الباب الرئيسي للمنزل، حيث إن صاحبه توفي بعد بنائه، وسكنته الخفافيش منذ فترة طويلة، إلا أنها تكاثرت طيلة هذه الفترة ووصلت لأعداد كبيرة بالمنزل.

وتابع، أنه بمعاينة المنزل تبين وجود أعداد كبيرة فتم التواصل على الفور مع الطب البيطري والصحة اللذان أكدا أنه لا توجد مادة للقضاء على تلك الخفافيش، إلا أن الأهالي تدخلوا مع الوحدة المحلية، وتم إشعال دخان داخل المنزل ووضع "شطة حمراء" وبالفعل بدأت هذه الخفافيش في الانتشار، وتم القضاء على 100 خفاش منها، إلا أن هناك أعداد كبيرة لم يتم القضاء عليها لصعوبة السيطرة على المكان لعدم وجود أى شيء يمكن من خلاله غلق الشبابيك والأبواب.

وأشار، إلى أنه تم التواصل مع رئيس المدينة المهندس غريب أحمد علي رئيس مدينة شبين القناطر، وأكد أنه سيتم التواصل مع الشركات المختصة والمنتجة للمواد التي يمكنها القضاء على تلك الخفافيش للانتهاء منها في أسرع وقت بعد توفير تلك المواد.

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