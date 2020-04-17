التقصي الميداني يكشف عن حالات مصابة بـ"كورونا" في مكة المكرمة





صرح مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير، مساء اليوم الجمعة، بأن عمليات التقصي الميداني النشط لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" في أحياء مكة المكرمة، والتي شملت أيضًا عددًا من الأحياء العشوائية كشفت عن عدد من الحالات المصابة بالوباء.





وقال الدكتور مطير: إ نه نتج عن المسح ارتفاع بإعداد الحالات الإيجابية المكتشفة، والتي في معظمها بالمراحل الأولى للإصابة، وليس لديها أعراض واضحة والبعض لديها أعراض بسيطة لا تستلزم الذهاب للمستشفيات كما أن البعض قد لا تظهر عليه أعراض أبدًا، ولا يحتاج إلى أي تدخل طبي.





ولفت إلي أن عمليات التقصي تهدف إلى ضمان محاصرة دائرة انتقال العدوى في مراحلها المبكرة، وتعزيز الجانب التوعوي ورفع مستوى الجاهزية الوقائية في مكة المكرمة وأحيائها؛ للحد من انتشار وباء فيروس كورونا ومحاصرة مصادره؛ بدعم وتضافر الجهود المشتركة بين كافة الجهات المختصة.





وأوضح أن هذا الإجراء التي تقوم به وزارة الصحة متمثلة في مديريات المناطق؛ لتقصي الوباء في جميع أحياء مدن المملكة العربية السعودية، حرصًا على سلامة المواطنين والمقيمين.





كما بيّن أن الفرق الميدانية بصحة مكة المكرمة كثفت عملية المسح بأحياء مكة وعدد من الأحياء العشوائية، وتضمن المسح عددًا من المواقع الخاصة بالمجمعات السكنية للعمالة.



