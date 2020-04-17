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التقصي الميداني يكشف عن حالات مصابة بـ"كورونا" في مكة المكرمة
الجمعة 17/أبريل/2020 - 11:05 م
الفجر السعودي
صرح مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير، مساء اليوم الجمعة، بأن عمليات التقصي الميداني النشط لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" في أحياء مكة المكرمة، والتي شملت أيضًا عددًا من الأحياء العشوائية كشفت عن عدد من الحالات المصابة بالوباء.
وقال الدكتور مطير: إنه نتج عن المسح ارتفاع بإعداد الحالات الإيجابية المكتشفة، والتي في معظمها بالمراحل الأولى للإصابة، وليس لديها أعراض واضحة والبعض لديها أعراض بسيطة لا تستلزم الذهاب للمستشفيات كما أن البعض قد لا تظهر عليه أعراض أبدًا، ولا يحتاج إلى أي تدخل طبي.
ولفت إلي أن عمليات التقصي تهدف إلى ضمان محاصرة دائرة انتقال العدوى في مراحلها المبكرة، وتعزيز الجانب التوعوي ورفع مستوى الجاهزية الوقائية في مكة المكرمة وأحيائها؛ للحد من انتشار وباء فيروس كورونا ومحاصرة مصادره؛ بدعم وتضافر الجهود المشتركة بين كافة الجهات المختصة.
وأوضح أن هذا الإجراء التي تقوم به وزارة الصحة متمثلة في مديريات المناطق؛ لتقصي الوباء في جميع أحياء مدن المملكة العربية السعودية، حرصًا على سلامة المواطنين والمقيمين.
كما بيّن أن الفرق الميدانية بصحة مكة المكرمة كثفت عملية المسح بأحياء مكة وعدد من الأحياء العشوائية، وتضمن المسح عددًا من المواقع الخاصة بالمجمعات السكنية للعمالة.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبد العالي، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا ارتفع إلى 7142، بعد تسجيل 762 حالة إصابة جديدة مؤكدة خلال 24 ساعة.
هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي 2,227 مليون إصابة، بينهم ما يقرب من 153 ألف حالة وفاة، وأكثر من 568 ألف حالة شفاء.
وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الجاري، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.
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