علي معلول يروي بدايته مع كرة القدم حتى المشاركة بالفريق الأول للصفاقسي

Advertisements

روى التونسي علي معلول الظهير بدايته مع كرة القدم، حتى وصوله للفريق الأول بنادي الصفاقسي التونسي.



وقال في تصريحات تلفزيونية :"اتولدت في مدنية صفاقس بتونس، وكانت بدايتي من هذه المدينة والتحقت بنادي الصفاقسي التونسي منذ سنوات".



وأضاف :"كنت مغرم بلعب كرة القدم مع الأخوات والأصدقاء"



وتابع :"ذهبت لاختبارات نادي الصفاقسي وتم اختياري عن طريق الكابتن منير الشري والذي أدين له بالفضل بأنه كان أحد الأسباب الذين أثروا في بشكل إيجابي في كرة القدم".



وواصل :"طوال فترة الناشئين كنت أشارك في مركز الجناح ولكن هناك مدربين بالصفاقسي طلبا مني تغيير المركز والمشاركة في مركز الظهير الأيسر ولم أقبل الفكرة في البداية وساهموا في تدريبي بشكل كبير في تغيير المركز وبعدها بأسبوع تواجدت مع الفريق الأول للصفاقسي التونسي".



وأشار :"فترة تواجدي مع الناشئين تعملت أساسيات كرة القدم مع الصفاقسي كان الأهم هو البحث عن جماليات الكرة دون النظر إلى الألقاب".



وأكمل:"في كل موسم كنت أتوج بلقب هداف الدوري بالناشئين مع الصفاقسي التونسي".

وأتم :"أول مباراة شاركت فيها مع الفريق الأول أمام شبيبة القيراون في موسم 2008-2009 ونجحنا في الفوز بهدف نظيف وكان عمري 19 عاما".