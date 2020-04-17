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روسيا تعلن تسجيل 21 وفاة جديدة بفيروس كورونا

الجمعة 17/أبريل/2020 - 11:14 م
بوابة الفجر
وكالات
سجلت وزارة الصحة الروسية، اليوم الجمعة، 21 وفاة جديدة بفيروس كورونا في العاصمة موسكو.

وأفاد مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في موسكو بأن عدد المتوفين بالمرض ارتفع اليوم بواقع 21 حالة جديدة، مشيرا إلى أن المرضى كانوا مصابين بالالتهاب الرئوي وتم تشخيص إصابتهم بالداء.

وشدد المركز على أن المتوفين عانوا كذلك من أمراض مزمنة، فيما تراوحت أعمارهم من 34 إلى 91 عاما.

وسجلت في روسيا حتى اليوم 30008 إصابات مؤكدة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، بما في ذلك 273 وفاة و2590 حالة شفاء.

وتعتبر موسكو أكبر بؤرة للوباء في البلاد حيث تم رصد 18105 مصابين في العاصمة، بما في ذلك 127 حالة وفاة، حسب الإحصائية العامة الأخيرة.

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