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قرار عاجل من محافظ القليوبية بشأن القناطر الخيرية

الجمعة 17/أبريل/2020 - 11:19 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، عن إغلاق كافة الحدائق والمنتزهات منعنا لوجود أي تجمعات للمواطنين، حرصا على منع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، مؤكدًا أنه سيتم إغلاق القناطر أبرز المنتزهات داخل المحافظة يوم شم النسيم.

وقال "الهجان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الجمعة، أنه تم تطهير وتعقيم المنزل الذي ظهرت به الخفافيش بإحدى قرى المحافظة، ولا داع للقلق، لافتا إلى أنه تم توزيع المستلزمات الوقائية على عمال النظافة بالقليوبية.

وأكد محافظ القليوبية أن الوضع الصحي بالنسبة لانتشار فيروس كورونا في غاية الاستقرار.

وفي سياق متصل، قال أسامة دسوقى رئيس الوحدة المحلية بالقشيش التابعة لمركز ومدينة شبين القناطر بالقليوبية، إنه تلقى بلاغا من أهالى قرية الحزانية التابعة للوحدة المحلية بانتشار أعداد كبيرة من الخفافيش داخل منزل مهجور، وأنها بدأت خلال الفترة الأخيرة الخروج ومهاجمة الأهالى والمنازل المجاورة للمنزل المهجور.

وأضاف "دسوقى" أنه تم على الفور الانتقال للمكان، وتبين أن المنزل مبنى من 18 عاما، ومكون من 3 طوابق، إلا أنه لا يوجد به بابا ولا شباكا سوى الباب الرئيسي للمنزل، حيث إن صاحبه توفى بعد بنائه، وسكنته الخفافيش منذ فترة طويلة، إلا أنها تكاثرت طيلة هذه الفترة ووصلت لأعداد كبيرة بالمنزل.

وتابع، أنه بمعاينة المنزل تبين وجود أعداد كبيرة فتم التواصل على الفور مع الطب البيطرى والصحة اللذان أكدا أنه لا توجد مادة للقضاء على تلك الخفافيش، إلا أن الأهالى تدخلوا مع الوحدة المحلية، وتم إشعال دخان داخل المنزل ووضع "شطة حمراء" وبالفعل بدأت هذه الخفافيش في الانتشار، وتم القضاء على 100 خفاش منها، إلا أن هناك أعداد كبيرة لم يتم القضاء عليها لصعوبة السيطرة على المكان لعدم وجود أى شئ يمكن من خلاله غلق الشبابيك والأبواب.

وأشار، إلى أنه تم التواصل مع رئيس المدينة المهندس غريب أحمد على رئيس مدينة شبين القناطر، وأكد أنه سيتم التواصل مع الشركات المختصة والمنتجة للمواد التي يمكنها القضاء على تلك الخفافيش للانتهاء منها في أسرع وقت بعد توفير تلك المواد.

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