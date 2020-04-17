خاص.. ويزو: هذه أعمالي المقبلة.. وأمي كانت تعارض دخولي للوسط الفن

Advertisements

بخفة دمها، استطاعت أن تلفت الأنظار إليها منذ الوهلة الأولى، أحبها الجمهور، حظت بشعبية جماهيرة كبيرة، وتركت علامة في قلوبهم وعقولهم، قدمت أدورها بإحترافية شديدة، حديثنا عن الفنانة دينا محسن "ويزو".





فتحت الفنانة ويزو قلبها ل "الفجر الفني" وتحدثت عن أعمالها الجديدة، وعن أقرب الأدار إلى قلبها، وذكرياتها مع الثانوية العامة.



وإلى نص الحوار:-



ما هي الأعمال الجديدة التي تستعدي لها؟ وما الذي جذبك للعمل؟



يوجد مسلسل "رجالة البيت" وسيعرض في رمضان 2020، وهو بطولة أحمد فهمي وأكرم حسني، ويوجد أيضاً مسلسل "عمر و دياب" وهو بطولة مصطفى خاطر وعلي ربيع، جذبيني للعمل وجود كميا بيني وبين فريق العمل، فهم يعرفوني ويعرفوا شخصيتي، وأنا أحب ذلك كثيراً، وسيناريو العمل أيضاً لكل عمل مختلف عم قدمته من قبل، وجيدة كثيراً.





ما الدور الذي تتمني أن تقدميه خلال مسيرتك الفنية ؟





نيلي وشريهان، فأنا أريد عمل فوازير كثيراً، وهذا حلمي، وسعيت له منذ 4 سنوات، وأريد تحقيقه.



هل يوجد أدوار آخرى؟



"توم وجيري" لأني أحب المقالب، وكنت أتمنى تقديم "جيري" بسبب صغر حجمه.







هل منعك والديكي من دخول الوسط الفني؟



كانت أمي تعارضني، خوفاً علّي من أن أهمل بدراستي بالجامعة، وكانت دراستي صعبة كثيراً، فكنت أُخذ في الفصل الدارسي الأول أكثر من 11مادة، فكانت تخاف علّى من أن أرسب في مادة، فكان التمثيل هو الشئ الوحيد الذي يخرجني من هذه الحالة.





حدثينا عن تجربتك كمُعلمة، هل من الممكن أن تكرري هذه التجربة بجانب التمثيل مرة آخرى؟



كنت معُلمة كمياء، وكان التلاميذ يحبونني كثيراً، وكنت أسيطر عليهم أيضاً، وبالتأكيد ممكن تكرارها ، لأني أحببتها كثيراً.





ما الأساس الذي توافقي عليه على الدور المقدم لك ؟



أن يكون الدور جيد والورق أيضاً، وأن تكون المجوعة التي سأعمل معها تعرف شخصيتي، حتى ينجح العمل ويتواجد كميا بيننا.





ما أقرب الأعمال الفنية التي قدمتها إلي قلبك ؟



الكثير، ومنهم مسلسل "رجالة البيت" الذي سيعرض في رمضان 2020، وأتمنى أن يُعجب به الجماهير، فيلم "كلب بلدي" مع أحمد فهمي عندما كنت أجسد والدته، وأدواري في مسرح مصر.



الفن ياخذ ويعطي فماذا أخذ منك وماذا أعطي لك؟



أخذ مني جهد، والوقت، وأشياء كثيرة، ولكن أعطاني الكثير من الأشتيء الجيدة ومنها حلمي، وحب الناس.



لو رجع بينا الزمن تتمنى تعمل عمل فني مع مين الممثلين ؟





الكثير ومنهم رشدي أباظة.





حديثنا عن أيام الدراسة ؟



كانت من الأجمل الفترات التي ممرت بها، وكنت طالبة مجتهدة، فكان مجموعي 96% ، ومن بعدها دخلت كلية تربية، لم أخذ جواب رفد من قبل.





هل لديك أصدقاء في الوسط الفني ؟ ومن اقريهم لكِ؟



لدي الكثير، ولكن أقربهم لي أصدقائي في مسرح مصر.



مواقف غيرت حياتك للأفضل ؟



إبني "إسماعيل"، عندما ولد غير تفكيري، وغير حياتي للأفضل، فأصبحت أفكر فيه كثيراً، وفي مستقبله، أكثر من نفسي.



هل إبنك يمتلك موهبة التمثيل؟



هو صغير حالياً وأول كلمة قالها لي "هاتي" ، وهذه بداية مبشرة.





نصيحة لكل شاب مبتدئ يتمني الدخول في هذا المجال ؟



أهم شئ أن يكون موهوب، ويجتهد ويسعى وسوف تأتي له الفرصة.





مواقف حدثت لكِ مع المعجبين ولا ممكن أن تنسيها؟ وهل بتستمدِ طاقتك من الجمهور ؟





يوجد الكثير من المواقف، فكنت في مول سمعت صوت ينده لي ويقول "ويزو" وكنت أعتقد أن هذا صوت عمتي، وكنت في حالة من الذهول ولكنها كانت معجبة، وبالتأكيد أستمد طاقتي من الجمهور.



بتفضلي المسرح أكثر أم السينما؟



أفضل المسرح، بسبب الجمهور وأني أشاهد رد فعلهم وتفاعلهم معنا فيةكل جملة، ثم السينما لأنها تاريخ، ومن بعدها الدراما





هل سيتمر مسرح مصر؟



لا، ولكن يوجد تجربة مسرح آخرى سأقوم بعملها مع بطلين من أبطال مسرح مصر



من الجندي المجهول في حياتك؟



أبي وأمي وزوجي ولكن زوجي أكثر.





