Advertisements

صناديق الثورة السيادية تتكبد خسائر ضخمة بسب كورونا

الجمعة 17/أبريل/2020 - 11:18 م
صناديق الثورة الصينية
صناديق الثورة الصينية

تكبدت صناديق الثروة السيادية الأضخم في العالم خسائر بنحو 67 مليار دولار منذ بداية العام بفعل تأثير أزمة فيروس كورونا على حيازات رئيسية لها.

 

جاء جزء كبير من ذلك، حوالي 40 مليار دولار، من حصص في حوزة وحدة لمؤسسة الصين للاستثمار في مؤسسات مالية صينية مثل بنك الصين للإنشاء والبنك الصناعي والتجاري الصيني وبنك الصين والبنك الزراعي الصيني، وفقا لحسابات أجراها خافيير كابابي، مدير أبحاث الثروات السيادية لدى مركز آي.إي لحوكمة التغيير.

 

حلل كابابي بيانات من 15 صندوقا مختلفا باستثمارات أولية تزيد على المليار دولار لتقدير الخسائر غير المحققة.

 

وقال ”بعض الحصص الكبيرة اشتريت أثناء الأزمة المالية العالمية وتلك الحصص في بنوك أوروبية مثل باركليز وكريدي سويس كانت تعاني.“

 

اشترى جهاز قطر للاستثمار في كريدي سويس خلال 2008 ويحوز حاليا حصة تبلغ 5.21 بالمئة، في حين يملك الصندوق النرويجي 4.98 بالمئة، ويحوز الجهاز القطري 5.87 بالمئة في باركليز، وفقا لبيانات رفينيتيف. وتملك تماسيك القابضة السنغافورية 16 بالمئة في ستاندرد تشارترد، وهو استثمار بدأته في 2006 قبل الأزمة المالية.

 

وأسهم البنوك الثلاثة منخفضة بين 39 و49 بالمئة منذ بداية السنة.

 

تأتي اضطرابات السوق في وقت تتلظى فيه الصناديق المعتمدة على دخل النفط بنير انهيار في أسعار الخام، المصدر الرئيسي لإيرادات اقتصاداتها المحلية.

 

كان معهد التمويل الدولي قال في تقديرات له الشهر الماضي إن صناديق الثروة السيادية الخليجية قد تشهد أصولها تنخفض بمقدار 296 مليار دولار بنهاية العام الحالي، في خسائر سيأتي معظمها من تراجعات سوق الأسهم والبقية من تخارجات تقوم بها الحكومات التي تشتد حاجتها إلى السيولة.

 

وعلى الرغم من ذلك، مازال بعض الصناديق يبحث عن صفقات. فقد كون صندوق الاستثمارات العامة السعودي حصصا في أربع شركات نفط أوروبية: رويال داتش شل وتوتال الفرنسية وإكوينور النرويجية وإيني الإيطالية، فضلا عن 8.2 بالمئة في كارنيفال كورب للرحلات البحرية.

 

وأوضح كابابي أن الاستثمارات التي يبدو أنها تؤتي ثمارها وسط الإغلاقات الشاملة لقطاعات ضخمة من الاقتصاد العالمي هي تلك التي في شركات المخازن واللوجستيات.

 

وقال ”الكثير من المستودعات في أنحاء العالم وبخاصة في أوروبا ممولك لصناديق ثروة سيادية والاتجاه نحو التجارة الإلكترونية تدعم مع هذه الأزمة.. العديد من الشركات الناشئة التي تعمل في توصيل الطعام أو غيره تسيطر عليها صناديق سيادية مثل أوبر وجراب وديدي.“

 

يملك صندوق الاستثمارات العامة السعودي 4.27 بالمئة من أوبر، وفقا لأحدث بيانات رفينيتيف والتي ترجع إلى ديسمبر كانون الأول. وخصص الصندوق 45 مليار دولار لصندوق رؤية سوفت بنك البالغ 100 مليار دولار وهو بدوره مساهم في أوبر أيضا.

أخبار تهمك

الطب الوقائي يحذر من الأسبوع القادم في مصر: "مصيبة" (فيديو)

منذ يومين

القومي للبحوث يزف بشرى سارة بشأن عقار فيروس كورونا

منذ يوم

أخبار برشلونة اليوم الجمعة 17 إبريل 2020: تطورات مثيرة في صفقة نيمار.. حسم مصير ديمبلي.. كيكي سيتين يطلب صفقة مفاجئة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. بحضور عائلي عقد قران ياسمين صبري على رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة

منذ حوالي 6 ساعات

خاص| مأذون المشاهير يكشف لـ"الفجر الفني" كواليس عقد قران أبو هشيمة وياسمين صبري

منذ ساعتين و 29 دقيقة

أخبار الأهلي اليوم الجمعة 17 إبريل 2020: بشرى سارة بشأن رمضان صبحي.. حسم مصير أزارو.. الأهلي يقترب من ضم الساحر البرازيلي

منذ ساعة و 17 دقيقة

حسم الأمر.. فايلر يحسم موقفه النهائي بشأن صالح جمعة

منذ يومين

هكذا تسببت مواطنة في عزل 500 أسرة بكفر الشيخ

منذ حوالي 14 ساعة

"بالبكاء".. فنان مصري يناشد السيسي بالرجوع إلى مصر (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

"الأوقاف" تحسم أمر فتح المساجد في رمضان

منذ حوالي 9 ساعات

المالية تزف بشرى سارة لـ موظفي الحكومة بشأن الرواتب

منذ حوالي 4 ساعات

صفقة تبادلية لا تصدق بين ريال مدريد ومانشستر يونايتد

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة للأهلي بشأن ضم كينو

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يزف بشرى سارة بشأن رمضان صبحي

منذ حوالي 4 ساعات

سأنتقل إلى الأهلي.. الساحر البرازيلي يصدم الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يحصل على مستحقات صفقة أجايي

منذ حوالي 10 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:58 م

المالية تزف بشرى سارة لـ موظفي الحكومة بشأن الرواتب

عاجل.. بحضور عائلي عقد قران ياسمين صبري على رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة

06:21 م

صفقة تبادلية لا تصدق بين ريال مدريد ومانشستر يونايتد

10:10 م

هكذا تسببت مواطنة في عزل 500 أسرة بكفر الشيخ

09:40 ص

حسم الأمر.. فايلر يحسم موقفه النهائي بشأن صالح جمعة

12:05 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: شوربة ساويرس بالكورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"